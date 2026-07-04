Aena limitará la capacidad de las terminales de los aeropuertos de Madrid y Barcelona para 2027

Aena pretende ordenar y distribuir el espacio en las distintas terminales de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para la correcta asimilación de nuevas peticiones de franjas horarias o “slots” a partir del verano de 2027, ante las limitaciones de capacidad que sufren algunas terminales durante las horas pico del día.

En un comunicado, el operador afirmó que presentará próximamente la proposición formal de capacidad de las terminales de ambas instalaciones para su posterior remisión a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y su posterior publicación.

El objetivo es lograr hacer más eficientes las terminales para garantizar un servicio de máxima calidad a los pasajeros. Las compañías afectadas, es decir, las que quieran crecer en ambos aeropuertos en determinadas horas o meses, ya han sido informadas.

Tal y como explicó la compañía, hasta ahora se publicaba la capacidad de todo el aeropuerto, a través del campo de vuelo (pistas), sin diferenciar por terminales, pero ahora se añadirá la capacidad por terminales como en los principales aeropuertos de la red y en algunos internacionales.

Por lo tanto, la compañía aeroportuaria declarará los pasajeros por terminal y tipo de tráfico que podrá desarrollarse en las terminales de aeropuertos ante las limitaciones de capacidad que sufren durante las horas pico del día y que ya están previstos en las previsiones de tráfico de la propuesta de DORA 3.

Fin de las restricciones

Aena aclaró, por último, que los derechos de “slots” históricos que hoy ya tienen las aerolíneas seguirán vigentes “sin variación alguna”, mientras que las limitaciones de capacidad ya mencionadas desaparecerán una vez se vayan ejecutando las inversiones propuestas por Aena para el ciclo inversor 2027-2031, el llamado DORA III.

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