Air Europa lanza la campaña Time To Fly con vuelos desde 25 euros

Air Europa lanzó una nueva campaña Time To Fly con vuelos a partir de 25 euros para celebrar la llegada del año 2026, una oferta que estará activa hasta el 18 de enero. En el caso de las rutas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, la oferta permite desplazarse a destinos en Europa desde 25 euros, a África desde 29 euros, al Caribe, Centroamérica y Sudamérica desde 275 euros, y a Estados Unidos desde 189 euros.

Esta nueva campaña es válida para desplazamientos en España y hacia Europa, África y Oriente Medio que tengan lugar hasta mediados de junio o hasta finales de noviembre en el caso de la mayoría de rutas hacia América. Los precios son válidos por trayecto adquiriendo vuelos de ida y vuelta, sin incluir equipaje facturado. La aerolínea ofrece toda la información de esta campaña a través de su web.ç