El alivio fiscal en carburantes baja a los 10 céntimos por litro

El descuento que hasta ahora se aplicaba a los carburantes a través del impuesto especial de hidrocarburos para que los ciudadanos hagan frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio ha bajado de 15 céntimos a 10 céntimos por litro.

A fin de paliar los efectos derivados del incremento de los productos energéticos, el Gobierno incluyó en el último real decreto ley de medidas ante el efecto de la guerra en Irán una bajada de tipos en el ámbito del impuesto sobre hidrocarburos de 15 céntimos de euros por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en el mes de agosto y de 5 céntimos de euro por litro en el mes de septiembre.

Seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera

El Ejecutivo incorporó en la norma la excepción de que, si por circunstancias extraordinarias, en el mes de junio de 2026 el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o del gasóleo superara en más de un 15% los precios del mismo mes del año anterior, la bajada de los tipos de gravamen tanto de la gasolina como del gasóleo sería de 20 céntimos por litro durante el mes de agosto y de 15 céntimos por litro durante el mes de septiembre.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaron que en junio los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales bajaron, frente a la subida en junio del año anterior, por lo que el alivio fiscal a los carburantes pasará a recortarse a partir del 1 de agosto en plena operación salida.

Excepción

En el texto refrendado por el Congreso de los Diputados también se recoge la excepción de que, si el IPC de julio supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año anterior, la bajada de los tipos de gravamen tanto de la gasolina como del gasóleo será de 20 céntimos por litro durante el mes de septiembre. El INE publicará los datos con esta información el próximo 13 de agosto. A esto se le suma que, con el nuevo decreto aprobado a finales de junio decayó la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

Cabe reseñar, no obstante, que seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera.

Relacionado Las principales energéticas españolas arrancan 2026 con más beneficios y avanzan una nueva ofensiva inversora