Amancio Ortega completa la compra de un centro logístico en Canadá por 115 millones

El centro logístico está ubicado en la ciudad de Oshawa, en la provincia canadiense de Ontario, y cuenta con un total de 116.000 metros cuadrados, con los que se erige como el mayor centro de operaciones logísticas de Lactalis.

El nodo logístico adquirido se encuentra en el parque empresarial de Northwood y fue inaugurado en el año 2024, diseñado y construido por la firma canadiense Broccolini, según adelantó el diario 'Expansión'.

Ya en noviembre de 2025, Amancio Ortega adquirió un edificio de oficinas en la ciudad canadiense de Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros), en otra de sus operaciones inmobiliarias en el país norteamericano.

Este edificio que pasó a formar parte de la cartera de Pontegadea en Canadá es el denominado 'The Post', propiedad hasta entonces de QuadReal Property Group y ubicado en el centro de Vancouver. Se trataba de un complejo de torres, una de ellas de 22 pisos y la otra de 19.

Asimismo, hace apenas una semana, el brazo inversor del fundador de Inditex compró otro centro logístico de unos 94.000 metros cuadrados ubicado en Países Bajos por un total 132 millones de euros, perteneciente a la gestora Invesco.

De esta manera, el fundador de Inditex continúa ampliando su patrimonio inmobiliario a escala global a través de Pontegadea, acumulando hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales, entre otros activos, distribuidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea.

Solo en 2025 cerró diez operaciones inmobiliarias por un valor superior a los 1.655 millones de euros. Así, Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria española, orientada a la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos compuesta principalmente por inmuebles de oficinas de uso no residencial.

El modelo de negocio de Pontegadea se sustenta en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -fundamentalmente oficinas- situados en los centros de las principales ciudades del mundo.