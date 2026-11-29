Durante los últimos años, los depósitos bancarios recuperaron protagonismo como una de las alternativas preferidas por los ahorradores. Después de una larga etapa de tipos de interés muy reducidos, la banca vuelve a utilizar la remuneración del ahorro como una herramienta para captar clientes y reforzar su financiación. La competencia entre entidades se intensificó y los bancos buscan diferenciarse mediante ofertas que permitan obtener una mayor rentabilidad por el dinero depositado. Esta estrategia responde tanto a la necesidad de atraer nuevos recursos como al interés por mantener a los clientes actuales y evitar que trasladen sus ahorros a otras entidades.

El cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo fue uno de los factores que ha impulsado esta transformación. La evolución de los tipos oficiales condicionó el coste de la financiación bancaria y la remuneración que las entidades están dispuestas a ofrecer por los depósitos. En este nuevo escenario, las entidades están recurriendo a distintas fórmulas para mejorar la remuneración del ahorro. Una de las más habituales consiste en ofrecer depósitos con tipos de interés superiores a los que aplican a sus clientes tradicionales, especialmente cuando se trata de nuevos usuarios o de dinero procedente de otros bancos.

Batalla comercial

La estrategia está dando lugar a una auténtica batalla comercial. Algunas entidades elevaron sus depósitos hasta el 3% e incluso el 4% TAE en determinadas promociones. Uno de los movimientos más significativos es la ampliación de los plazos de contratación. Tradicionalmente, los depósitos se concentraban en periodos de tres, seis o doce meses. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar ofertas a dos, tres e incluso cuatro años, con remuneraciones que superan el 3% TAE. Los depósitos constituyen una fuente de financiación fundamental para el negocio bancario. Con el dinero que reciben de sus clientes, las entidades pueden financiar préstamos, hipotecas y otras operaciones. Por eso, captar ahorro resulta especialmente interesante frente a otras alternativas de financiación.

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Pero la rentabilidad no es la única herramienta que están utilizando los bancos para atraer clientes. Las cuentas remuneradas también se han convertido en un instrumento comercial de primer orden. A diferencia de los depósitos tradicionales, permiten disponer del dinero con mayor flexibilidad, aunque sus condiciones pueden variar y algunas ofertas están sujetas a requisitos. En este terreno, las entidades digitales y los neobancos están desempeñando un papel destacado. Su mayor agilidad comercial les permite lanzar promociones y modificar las remuneraciones con rapidez. La banca tradicional, por su parte, está apostando en muchos casos por estrategias de vinculación. En lugar de ofrecer una remuneración elevada a todos los ahorradores, algunas entidades condicionan las mejores ventajas a la domiciliación de la nómina, la contratación de seguros o la utilización de otros servicios financieros.