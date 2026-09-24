El Banco de España alerta de un déficit millonario de viviendas

El Banco de España ha vuelto a poner el foco en el problema de la vivienda al advertir de que el déficit residencial en España podría superar el millón de viviendas en 2028 si se mantienen las tendencias actuales del mercado. La advertencia llega en un contexto de fuerte presión de la demanda y una oferta insuficiente que, según la institución, sigue sin responder al ritmo de creación de nuevos hogares.

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La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, realizó estas declaraciones el miércoles en Madrid durante su intervención en un foro económico. Núñez explicó que el desequilibrio acumulado desde 2021 se sitúa en torno a las 755.000 viviendas y que, solo entre 2026 y 2028, podría ampliarse en otras 300.000 unidades. Con esa evolución, el desfase total superaría el millón de inmuebles en apenas dos años.

El diagnóstico del supervisor apunta a un problema estructural de oferta más que a una cuestión financiera. La institución considera que el mercado inmobiliario español no está generando suficiente vivienda para absorber el crecimiento de la demanda, especialmente en las grandes áreas urbanas y en las zonas más tensionadas.

Entre los factores que alimentan esta brecha figuran el aumento de la población, la creación de nuevos hogares y las dificultades para ampliar el parque residencial al mismo ritmo que crecen las necesidades habitacionales.

La magnitud del déficit explica, en parte, la tensión sobre los precios y las dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y nuevos residentes. El Banco de España lleva meses insistiendo en que la solución pasa por una política de oferta más eficaz, con medidas que aceleren la construcción y mejoren la disponibilidad de suelo y vivienda en las zonas con mayor demanda.

En ese sentido, el organismo ha reiterado que la falta de producción residencial constituye uno de los principales cuellos de botella del mercado español.

Las cifras divulgadas este miércoles amplían un diagnóstico que ya venía preocupando al supervisor y a buena parte del sector inmobiliario. La advertencia del Banco de España no solo confirma que el problema persiste, sino que apunta a un empeoramiento notable si no se corrige el desajuste entre oferta y demanda.

Con un déficit que se acerca peligrosamente al millón de viviendas, la institución vuelve a situar la vivienda como uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país.