Bizum permite el pago en los comercios desde este lunes

Bizum puso a disposición de un número reducido de bancos a partir de este lunes 18 de mayo, su plataforma para realizar pagos en comercios físicos, y competir así directamente con Visa y Mastercard. Sin embargo, no todos los clientes tendrán acceso a Bizum Pay. Existirán dos formas de pagar a través de este nuevo sistema. La primera la pondrán a disposición de sus clientes BBVA y CaixaBank, habilitando pagar con Bizum desde la propia app del banco. Esta opción sí está disponible desde este lunes 18 de mayo.

Sin embargo, otras entidades obligarán a su clientela a descargar una aplicación adicional, llamada Bizum Pay. Pese a que se esperaba que esta saliese al mercado este lunes, la información de los últimos días sostiene que se retrasa. “La cartera digital Bizum Pay comenzará su despliegue la semana que viene entre grupos reducidos de usuarios y, a medida que se vaya avanzando, se concretará la fecha de apertura de la app al público en general y su disponibilidad en las tiendas de Apple y Google”, recalcan desde Bizum.

En cualquier caso, el usuario podrá pagar acercando su teléfono al datáfono, con una experiencia muy similar a los ya ampliamente usados Apple Pay o Google Pay, a través de la tecnología NFC, tal y como destaca su responsable de comunicación, Lorena Poza. Lo cierto es que Bizum ya mueve cifras considerables solo con transferencias. De los 700 millones de euros que reportó la empresa en 2018 hemos llegado a 2025, con 67.700 millones de euros en operaciones entre particulares. En ocho años, el incremento asciende hasta un 9.571%. “Los usuarios vamos a tener ganas de usarlo, pero creo que la mayor parte de comercios no van a estar preparados para aceptarlo el próximo lunes”, explica José Luis Nevado, CEO de Sipay, uno de los operadores de pago que trabajará con Bizum en esta nueva etapa. Según Nevado, el plazo para adaptarse a esta nueva tecnología vencerá “en la segunda quincena de septiembre”, con algunos bancos ofreciéndola desde el principio, mientras que otros necesitarán algo más de margen.

Lorena Poza aclara que Bizum no cuenta con un calendario de despliegue por el momento, pues eso corresponde a los bancos. “Este año es el de despliegue, el que viene nos marcaremos objetivos de penetración y uso”, aclara.