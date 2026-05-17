Sobre fantasmas

¿Existen los fantasmas? Algunas personas dicen, en confianza, haberlos sentido y visto, pero lo callan públicamente ante el temor de que se los tache de locos. Pero entre amigos, raro es el que no ha tenido en mayor o menor grado una experiencia rara. ¿Imaginación? ¿Superstición? ¿Sugestión? ¿Realidad? ¿Cómo saberlo? Según la Real Academia Española, un fantasma es aquello que se percibe sin que intervengan los sentidos. A esta circunstancia se le aplica el adjetivo de extrasensorial. En esta categoría entran los espectros, los dones místicos, la visualización, las telepatías, las psicofonías, los presentimientos, la percepción, la observación, la contemplación…

Aunque todavía, en algunos de estos hechos, por ejemplo el “sexto sentido”, se ignora cómo se produce el efecto, ya que los investigadores no pueden ver en acción los conjuntos de neuronas sensoriales corporales que lo provoca. Pero eso sí, todo se realiza en un estado alterado de conciencia. Sobre este punto , el Dr. David Carmel de la Universidad de Edimburgo, dice: “Al igual que Spider-Man, resulta que las personas pueden tener miedo de algo, o pueden sentir que algo es peligroso, sin ser conscientes de qué es esa cosa “.

El mundo del más allá, si existe, es uno de los mayores atractivos para la mente creadora y para los que gustan de los casos extraordinarios.

Pero ¿qué es un fantasma? Volvemos a la RAE que responde “es la imagen de una persona muerta que supuestamente se aparece a los vivos”, pero especifica que también puede ser una población deshabitada (“pueblo fantasma”), entre otras cosas más reales, pero que merecen ese nombre. Queridos lectores, adivinen cuáles pueden ser. Es muy fácil. Los fantasmas son de ayer y de hoy, han pululado a lo largo de la historia en todas las partes que reunían y reúnen los ambientes propicios para sus proyecciones.

El arte en todas sus facetas, en especial la literatura y el cine, les han dado vida y hecho presentes en las nuestras. El mundo del más allá, si existe, es uno de los mayores atractivos para la mente creadora y para los que gustan de los casos extraordinarios. Así una gran mayoría de personas de todo el mundo, sin diferencia de sexo y edad, han disfrutado y se han aterrorizado con las novelas y películas de misterio con infinidad de fantasmas de todo tipo y talante. Otra cosa ya más sería es en el campo de la realidad. Porque vuelvo a la pregunta ¿existen los fantasmas? Como en el amor, quienes vivieron esa experiencia, lo saben.