La mayoría de la Mesa del Congreso, con la ausencia del PP y Vox ha decidido suspender provisionalmente las acreditaciones a los supuestos periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo, de EDA TV y Periodista Digital, por la sucesión de incidentes que han provocado tanto en la sala de prensa como en otras instalaciones del Congreso con persecución de políticos de izquierda, interrupción de sus intervenciones y así hasta una docena de incidentes que están siendo estudiados por los servicios jurídicos de la Cámara, y que pueden concluir con la retirada definitiva de sus acreditaciones. El PP y Vox se ausentaron esa votación, toda una declaración de intenciones.

Desde los propios medios de comunicación para los que trabajan y para los representantes políticos de la derecha ambos son periodistas incómodos que realizarían preguntas que el resto de los periodistas acreditados no hacen a los portavoces parlamentarios. En efecto, son periodistas incómodos, pero en el sentido más amplio y se les pueden aplicar el conjunto de sinónimos relacionados con ese adjetivo puesto que son desagradables, fastidiosos, engorrosos, tensos e inoportunos, sobre todo porque han perdido cualquier atisbo de respeto institucional y profesional. La Asociación de Periodistas Parlamentarios en la que se reúnen los profesionales que habitualmente cubren la información de las Cámaras es quien con más decisión ha criticado la actuación de ambos agitadores, y en ella están representados los periodistas de todos los medios de comunicación acreditados, cada uno con la línea editorial de su periódico, y se puede afirmar que muchos de ellos no son nada complacientes con la actuación del Gobierno y de sus socios parlamentarios, por lo que el pluralismo informativo está garantizado.

La acumulación de incidentes provocados por Quiles y Ndongo son un síntoma de hasta dónde llega la degradación de la vida pública y cómo a algunos les viene bien la ley de la selva, para que bajo la excusa de que se quiebra la libertad de información se camuflen otro tipo de intereses

En su defensa, los periodistas desacreditados esgrimen que el resto de medios son sectarios, una acusación que solo puede mover a chanza procediendo de donde provienen, y que solo viven de las subvenciones públicas. Si en algún momento entrara en vigor la proyectada Ley de Publicidad Institucional, que limitará al 35% los ingresos que un medio puede recibir de publicidad institucional, obligarán a publicar quiénes son sus propietarios y a las Administraciones a detallar cuánto dinero destinan a cada medio, los dos mencionados y muchos otros tendrán dificultades para continuar su actividad y se conocerá quién y por qué financiaba esos medios dedicados a hacer ruido.

Más que hacer preguntas incomodas, ambos son la voz de su amo. No en vano Vito Quiles cerro la campaña electoral del PP en las elecciones aragonesas, y las preguntas que realizan es frecuente escucharlas en las intervenciones de diputados populares y de ultraderecha en las sesiones de control. Únicamente las realizan en la sala de prensa con mayor velocidad, con provocaciones pueriles y sin dejarse responder.

La acumulación de incidentes provocados por Quiles y Ndongo son un síntoma de hasta dónde llega la degradación de la vida pública y cómo a algunos les viene bien la ley de la selva, para que bajo la excusa de que se quiebra la libertad de información se camuflen otro tipo de intereses que han sido denunciados por quienes con total libertad ejercen su profesión de control de los poderes públicos. Sin aspavientos, sin actitudes machistas, sin faltas de respeto a la libertad de los demás y sin violencia verbal.