Bruselas pide a los operadores un billete único de tren en la UE

Ineco y Renfe participarán en el estudio y diseño de la primera línea de alta velocidad de Vietnam, que conectará Hanói y Ho Chi Minh a lo largo de 1.541 kilómetros.

La Comisión Europea pidió que los grandes operadores ferroviarios como la española Renfe o la francesa SNCF incluyan en sus plataformas de compra online las rutas ofrecidas por sus competidores, como una de las medidas necesarias para avanzar hacia un “billete único” que permita combinar trayectos y viajar por toda la Unión Europea tras una única operación de compra.

Entre las claves para esta apertura, Bruselas incluye la obligación de que los operadores deban poner a la venta los billetes con “al menos cinco meses” de antelación —siempre que el servicio se haya incluido en el horario de explotación—. Con ello se quiere dar “más seguridad y flexibilidad” a los viajeros que planifican sus viajes, pero no impedirá que las compañías puedan ajustar las tarifas o añadir nuevos servicios más adelante.