Japón pone el foco en la tecnología europea para producir pescado

Japón vuelve a mirar a Europa en busca de tecnología. Dos años después de comprar un grupo energético checo, el grupo industrial Yanmar pone ahora unos 548 millones de euros sobre la mesa para hacerse con AKVA, una compañía noruega especializada en sistemas para producir pescado de forma cada vez más automatizada, controlada y eficiente.

Y es que la acuicultura ya no depende solo de jaulas y alimentación. Las grandes explotaciones utilizan hoy cámaras, sensores, sistemas automáticos, programas de gestión y complejas instalaciones tanto en el mar como en tierra, pensadas para controlar desde el crecimiento de los peces hasta el consumo de comida o las condiciones del agua. Es precisamente en este campo en el que destaca AKVA, que se presenta como el mayor proveedor mundial de soluciones y servicios para este sector gracias a sus más de cuatro décadas de experiencia.

Instalaciones de AKVA

Para adquirir ese conocimiento, Yanmar ofrece unos 15 euros por acción; un precio que incorpora una prima del 57% frente a la cotización ajustada por dividendos inmediatamente anterior al inicio de la revisión estratégica de la compañía noruega. Por ello, accionistas que representan cerca del 92% del capital, excluidas las acciones propias, ya se han comprometido a aceptarla, y el consejo de administración recomienda hacerlo.

Aunque la oferta debe alcanzar al menos el 90% de los derechos de voto —además de las autorizaciones regulatorias—, parte ya con una posición muy favorable. Si supera ese umbral, la intención del grupo nipón es hacerse con las acciones restantes y retirar posteriormente a AKVA de la Bolsa de Oslo, donde cotiza desde 2006.

El interés de Yanmar, una empresa japonesa vinculada a motores, maquinaria agrícola, energía y negocios marinos, guarda relación con su actividad en acuicultura y centros de investigación marina, donde trabaja con automatización y producción controlada. Esta adquisición, por tanto, le permitiría sumar una plataforma mucho más amplia, ya implantada internacionalmente, en un sector en el que la tecnología está ganando peso.