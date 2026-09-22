AMENAZA DE PROTESTAS
El campo español pide medidas para compensar el alza del gasóleo
AMENAZA DE PROTESTAS
Las organizaciones agrarias reclamaron un paquete “contundente” de medidas directas y “no coyunturales” con el fin de compensar la subida del precio del gasóleo y poder seguir produciendo, para lo que piden que se involucren el Gobierno, las comunidades autónomas y la Unión Europea, al tiempo que amenazaron con movilizaciones si no hay una solución. Así se expresaron los representantes de COAG, UPA, Unión de Uniones, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias antes de la reunión convocada para este mismo día por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la situación de los mercados internacionales y el impacto del actual contexto geopolítico sobre los precios de la energía y sus repercusiones en el sector primario.
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, advirtió de que está en juego la “soberanía alimentaria” de España y solicitó un paquete de medidas “contundente y con certidumbre para seguir produciendo”, dirigidas sobre todo al gasóleo -que es el “elemento central de esta reivindicación”- y con una compensación de la subida hasta el 70% que permite la UE. Además, abogó por medidas destinadas a fertilizantes más allá de las existentes en la actualidad, así como otras fiscales. “Miles de hectáreas se quedarán sin sembrar si hoy no hay una solución”, avisa. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, afirmó que esta reunión del ministro es consecuencia directa de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones, criticó el incremento “brutal” de los precios del gasóleo y pidió un paquete de medidas contundentes, con un impuesto especial y al menos la continuidad del beneficio de los 20 céntimos.
Asimismo, criticó los beneficios de las grandes petroleras -abogó por una investigación de sus prácticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, defendió la intervención del mercado y recordó que el origen se encuentra en una guerra “injusta” orquestada por Trump.
Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, lamentó que en la reunión del lunes de Luis Planas y del vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no se convocase a los agricultores y resaltaron que están “produciendo en pérdidas”. Por eso, demandó medidas concretas y no coyunturales y la implicación de Madrid, Bruselas y las comunidades autónomas.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, pidió compensar una subida del precio del gasóleo que estima en un 47%-48% “con dinero nacional y de la UE” y consideró que cualquier precio por encima de un euro en el gasóleo agrícola es una “barbaridad”. Se trata de compensar para poder sobrevivir y para no encontrarse con una producción “muy mermada”, destacó.
Finalmente, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, su presidente, Ángel Villafranca, también reclamó compensar el aumento del gasóleo y una cláusula de indexación como la que se aprobó para los transportistas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prometió prorrogar las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación de los sobrecostes del gasóleo agrícola previsiblemente hasta el 31 de diciembre, ante lo que las organizaciones agrarias respondieron “defraudadas” y reclamando medidas de “mayor alcance”.
Prometió prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola, con un límite temporal hasta el final del año actual, y “teniendo en cuenta los márgenes” existentes, en referencia a que hasta ahora se había aprobado un beneficio de 20 céntimos por litro y al límite máximo de compensación del 70% del sobrecoste en el gasóleo y los fertilizantes que ha autorizado la Unión Europea (UE). Así, señaló al 31 de diciembre como posible “horizonte temporal”, tanto por motivos presupuestarios como porque considera que es “lo razonable y realista”.
Además, declaró que los fertilizantes son un tema fundamental sobre el que el ministerio va a valorar cómo disminuir este coste, que es “importante” para los agricultores y ganaderos. El departamento también estudiará de cara al futuro una fórmula para hacer el pago de la ayuda al gasóleo “más directo y sencillo” de las cantidades y cómo se puede contribuir fiscalmente en materia de gasóleo y fertilizantes. Finalmente, anunció una “fase de discusión” con el Gobierno para llevar las medidas al Consejo de Ministros del próximo martes y aseguró que seguirán teniendo un “diálogo regular” con las organizaciones.
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