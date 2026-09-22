El campo español pide medidas para compensar el alza del gasóleo

Las organizaciones agrarias reclamaron un paquete “contundente” de medidas directas y “no coyunturales” con el fin de compensar la subida del precio del gasóleo y poder seguir produciendo, para lo que piden que se involucren el Gobierno, las comunidades autónomas y la Unión Europea, al tiempo que amenazaron con movilizaciones si no hay una solución. Así se expresaron los representantes de COAG, UPA, Unión de Uniones, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias antes de la reunión convocada para este mismo día por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la situación de los mercados internacionales y el impacto del actual contexto geopolítico sobre los precios de la energía y sus repercusiones en el sector primario.

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El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, advirtió de que está en juego la “soberanía alimentaria” de España y solicitó un paquete de medidas “contundente y con certidumbre para seguir produciendo”, dirigidas sobre todo al gasóleo -que es el “elemento central de esta reivindicación”- y con una compensación de la subida hasta el 70% que permite la UE. Además, abogó por medidas destinadas a fertilizantes más allá de las existentes en la actualidad, así como otras fiscales. “Miles de hectáreas se quedarán sin sembrar si hoy no hay una solución”, avisa. El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, afirmó que esta reunión del ministro es consecuencia directa de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones, criticó el incremento “brutal” de los precios del gasóleo y pidió un paquete de medidas contundentes, con un impuesto especial y al menos la continuidad del beneficio de los 20 céntimos.

Beneficios de las petroleras

Asimismo, criticó los beneficios de las grandes petroleras -abogó por una investigación de sus prácticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, defendió la intervención del mercado y recordó que el origen se encuentra en una guerra “injusta” orquestada por Trump.

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, lamentó que en la reunión del lunes de Luis Planas y del vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no se convocase a los agricultores y resaltaron que están “produciendo en pérdidas”. Por eso, demandó medidas concretas y no coyunturales y la implicación de Madrid, Bruselas y las comunidades autónomas.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, pidió compensar una subida del precio del gasóleo que estima en un 47%-48% “con dinero nacional y de la UE” y consideró que cualquier precio por encima de un euro en el gasóleo agrícola es una “barbaridad”. Se trata de compensar para poder sobrevivir y para no encontrarse con una producción “muy mermada”, destacó.

Finalmente, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, su presidente, Ángel Villafranca, también reclamó compensar el aumento del gasóleo y una cláusula de indexación como la que se aprobó para los transportistas.