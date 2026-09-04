España pide a la Unión Europea crear un fondo de cambio climático

España ha solicitado a la Comisión Europea la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de recursos de nueva creación como instrumentos de deuda comunitarios y una tasa sobre los beneficios del sector energético.

La propuesta fue formalizada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mediante una carta enviada al comisario de Clima de la Unión Europea, Wopke Hoekstra. En el texto, el Gobierno español plantea una estrategia integral para mitigar y evaluar los impactos climáticos, acelerar la preparación de los Estados miembros y reforzar de forma sustancial las estructuras de financiación pública y privada a nivel comunitario.

En el plano financiero, la iniciativa solicita integrar plenamente la resiliencia en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Para ello, se sugiere la creación de un mecanismo público-privado de reaseguro respaldado por la emisión de bonos específicos, denominados “climate risk bonds”, diseñados para paliar las elevadas pérdidas económicas provocadas por desastres meteorológicos extremos. Además, la propuesta incluye un gravamen directo sobre las ganancias extraordinarias de las compañías petroleras y gasistas con el objetivo de costear esta adaptación comunitaria. Paralelamente, exige fijar metas vinculantes basadas en evidencia científica para proteger áreas prioritarias como la gestión del agua, la salud pública, la biodiversidad, la agricultura, la pesca, el turismo y las infraestructuras clave.

Todas las decisiones de inversión pública y privada deberán aplicar estrictamente los principios de resiliencia desde el diseño y “climate proofing”, lo que implica que los proyectos no solo tendrán que evitar daños medioambientales, sino impulsar prioritariamente soluciones basadas en la propia naturaleza.

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En materia de seguridad ciudadana, se propone la creación de un Sistema permanente de respuesta ante emergencias y la potenciación del mecanismo rescEU, configurando así un equipo de despliegue rápido con recursos compartidos entre los países miembros. Finalmente, la propuesta recalca la importancia de orientar todas estas medidas hacia la equidad territorial, prestando especial atención a las regiones, sectores productivos y colectivos sociales más vulnerables de la Unión Europea.

Aagesen advierte de que Europa experimenta un calentamiento que duplica el promedio mundial, por lo que resulta imprescindible abandonar las respuestas meramente reactivas. La ministra defiende que la escala de este desafío exige una planificación sólida y participativa para proteger de forma preventiva la estabilidad económica, territorial y social del continente frente a las graves amenazas climáticas del futuro.