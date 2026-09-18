Los agricultores anuncian protestas ante la subida “inasumible” del gasóleo

Una tractorada en la A-52, en la provincia de Ourense durante una movilización, en una imagen de archivo.

El campo afronta una crisis de costes sin precedentes en plena vendimia y arranque de la campaña de la patata en A Limia. El gasóleo agrícola se ha disparado un 46% desde finales de febrero, alcanzando ya los 1,68 euros por litro. El impacto a pie de finca es inasumible: llenar un tractor de 300 litros exige desembolsar casi 500 euros, unos 150 euros más por repostaje que antes del conflicto en Oriente Medio. Un sobrecoste salvaje que las ayudas públicas -topadas en 20 céntimos- no cubren ni a la mitad.

A esta asfixia se suma el miedo a un abismo inminente. Las bonificaciones del Gobierno caducan el 30 de septiembre y, si no se aprueba una prórroga de urgencia, la organización agraria COAG advierte que el 1 de octubre el precio subirá de golpe otros 9,2 céntimos por litro.

Anuncio de movilizaciones

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado movilizaciones en toda España para protestar por la subida del precio de los combustibles, que, según denuncian, está llevando al sector a una “situación límite”. Las fechas y los lugares concretos de las protestas se conocerán en los próximos días.

Las tres entidades advierten de que el incremento de los costes de producción, provocado por el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, está reduciendo la rentabilidad de agricultores y ganaderos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre los 1,649 euros por litro, un 48% más que un año antes.

El aumento llega además en un momento de especial actividad para el campo, con las campañas de siembras, vendimia y cosecha de maíz en marcha y la recogida de la aceituna a pocas semanas de comenzar.

Las ayudas al gasóleo terminan el 30 de septiembre

A la subida del combustible se suma el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola el próximo 30 de septiembre. Las organizaciones agrarias critican que, a menos de dos semanas de que expire, no se hayan planteado alternativas para reducir el impacto de los costes sobre las explotaciones.

Asaja, COAG y UPA reclaman así medidas inmediatas a las Administraciones competentes y hacen un llamamiento a agricultores y ganaderos para secundar las movilizaciones. Las organizaciones concretarán próximamente el calendario y los puntos en los que se desarrollarán las protestas.