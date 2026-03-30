Carlos Cuerpo avala la propuesta de financiación autonómica

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que el Gobierno pueda avanzar en la consecución de un acuerdo, de la mano de comunidades autónomas, sobre la base de la propuesta que ya se les planteó en materia de financiación autonómica. “Creo que es una base excelente para seguir trabajando y poder llegar a un acuerdo no solo a nivel de los representantes de las comunidades autónomas, sino a nivel estatal”, enfatizó. Cuerpo aseguró ayer que el Gobierno está ahora mismo actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis, pero insistió en que las cuentas públicas se presentarán.

“Estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado, donde subieron su previsión de crecimiento para este año del 2,2% al 2,3%, y además subieron también de manera significativa sus previsiones de evolución de precios. La revisión, esta actualización, es clave a la hora de tener un cuadro macroeconómico actualizado, porque sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos”, señaló.

Así, Cuerpo, subrayó que el Gobierno se encuentra en ese “ejercicio de repaso, de actualización de las variables” económicas debido, por un lado, a que el escenario económico cambió a causa de la guerra en Irán y, por otro, al impacto de las medidas anticrisis sobre la evolución de los gastos y los ingresos del Estado.