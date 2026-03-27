Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen sus cargos y aseguran continuidad

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometieron sus cargos de vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de ministro Hacienda, respectivamente, ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Al acto también asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Esther Pérez Jerez.

Los miembros del Ejecutivo prometieron sus cargos ante un ejemplar facsímil de la Constitución editado por las Cortes Generales en 1980, abierta por el Título IV, que trata del Gobierno y de la Administración, según ha detallado Zarzuela.

Arcadi España advierte que enfrenta retos grandes pero promete continuidad en Hacienda

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, asumió su cargo con la "continuidad" como compromiso y ha enumerado, entre los retos prioritarios que tiene por delante, la reforma de la financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Asumo esta tarea con continuidad y sabiendo que tengo uno de los mejores equipos del Gobierno de España en este ministerio, tanto el directivo como el de todos y cada uno de los trabajadores y de esta casa", afirmó el ministro tras recibir, de manos de María Jesús Montero, la cartera de Hacienda en la sede del Ministerio.

Al haber sido conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana, Arcadi España reconoció que, al asumir responsabilidades en esta área, "te enfrentas a la incomprensión muchas veces, a la soledad en algunas decisiones y a la obligación de pensar en el conjunto".

Arcadi España advirtió de que los retos a los que se enfrenta "son grandes", que parten del objetivo de continuar reforzando el estado del bienestar, el crecimiento económico y del empleo y con el foco en la estabilidad económica y financiera de la Administración, proteger el escudo social, impulsar la nueva financiación autonómica, cuya reforma ha defendido, y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Carlos Cuerpo, se compromete a mantener la transformación de una España que crece y avanza

Carlos Cuerpo, se comprometió a mantener la transformación de una España "que crece y avanza" y a que "no se pierda el sueño americano a la española" entre las futuras generaciones.

Durante su intervención tras recibir de manos de María Jesús Montero la cartera de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, Cuerpo aseguró que hay que mantener vivo el mensaje de "que el futuro será mejor que el presente", y a ello se seguirá dedicando, con toda la "energía" y el "esfuerzo", la política económica del Ejecutivo.

"En primer lugar, por supuesto, transformando nuestro país, acelerando la modernización de nuestra estructura productiva, que España no sólo sea capaz de adaptarse a lo que viene, sino que podamos liderarlo, por ejemplo, en materia energética o de innovación. En segundo lugar, no olvidando que el progreso tiene que reflejarse en el bienestar de los ciudadanos, protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre y también haciéndoles partícipes y actores principales. Que la macro llegue a lo micro", apuntó.

Cuerpo también ha tenido palabras para su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, a la que ha definido como una "negociadora tenaz, una vicepresidenta con carácter, y dialogante, con guante de seda", pero también como "una trabajadora incansable, una compañera generosa, siempre dispuesta a echar una mano o a dar un consejo".

"El camino que transitamos no depende sólo de nosotros, depende de nuestras familias, de unas instituciones públicas fuertes, de un verdadero Estado del Bienestar que haga posible el sueño americano, pero a la española", apuntó Carlos Cuerpo.