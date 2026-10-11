Desciende el impacto del conflicto en Irán sobre las empresas españolas

Las empresas españolas percibieron en el tercer trimestre del año un menor impacto del conflicto en Irán sobre la demanda internacional y nacional y sobre sus decisiones de inversión, según se desprende de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE).

En concreto, la proporción de empresas que declararon efectos negativos o muy negativos del conflicto en Irán sobre la demanda internacional se redujo hasta el 27,8%, frente al 30,3% del segundo trimestre, y la proporción correspondiente a la demanda nacional disminuyó hasta el 33,7%, desde el 36,5% del trimestre previo.

Por otra parte, el porcentaje de empresas que señalaron un efecto negativo sobre sus decisiones de inversión asociado al aumento de la incertidumbre se situó en el 40,9%, levemente por debajo del 43,2% de tres meses antes. En este contexto, las expectativas empresariales para el cuarto trimestre de 2026 apuntan a una cierta mejoría de las perspectivas de inversión.

Consonancia con el patrón estacional

Los resultados de la encuesta sugieren que, en el tercer trimestre de 2026, la facturación registró una disminución con respecto al trimestre anterior, en consonancia con el patrón estacional propio de los terceros trimestres de cada año. No obstante, una vez descontados los efectos estacionales, la facturación mostró un ligero avance este trimestre, una evolución favorable que fue coherente con la señal expansiva procedente del indicador PMI compuesto con datos hasta septiembre.

Por sectores, el comportamiento fue heterogéneo, con aumentos de la facturación en determinadas ramas de servicios, como hostelería, información y comunicaciones y actividades administrativas, y descensos algo más pronunciados en agricultura, actividades profesionales, científicas y técnicas y ocio. En términos de empleo, las empresas declararon un ligero aumento de la ocupación con respecto al trimestre anterior, mientras que la serie desestacionalizada mostró una disminución, aunque algo inferior a la del segundo trimestre.

Por ramas de actividad, la ocupación mostró una evolución más positiva en actividades administrativas, hostelería e información y comunicaciones.