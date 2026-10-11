EEUU ataca un buque panameño que intentaba atravesar el bloqueo naval

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han atacado este sábado un buque de carga comercial de bandera panameña en el golfo de Omán tras ignorar las reiteradas advertencias de las fuerzas estadounidenses e intentar violar el bloqueo naval vigente contra los puertos de Irán.

Según el comunicado del CENTCOM, un caza del Ejército estadounidense ha lanzado un proyectil contra el buque, identificado como M/V Ocean Molica y conocido también como Arika Sun, inutilizando por completo sus sistemas de propulsión y sin causar víctimas entre la tripulación. Según ha afirmado el CENTCOM, la embarcación intentaba navegar por aguas de la región tras haber zarpar de un puerto iraní.

"El CENTCOM ha desactivado un buque de carga comercial en el Golfo de Omán después de que la tripulación del barco haya ignorado las advertencias repetidas e haya intenado burlar el bloqueo naval en curso contra Irán", reza el comunicado.

Washington ha recordado que mantiene activo desde el pasado 14 de julio un bloqueo estricto contra todos los buques que entren o salgan del territorio iraní.

Asimismo, el CENTCOM ha informado de que en estos tres meses de operaciones, las fuerzas estadounidenses han neutralizado cuatro mercantes, han obligado a dar la vuelta a 135 embarcaciones y han destruido diez petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria.

En consecuencia, el mando militar ha instado de nuevo a toda la flota comercial a acatar los avisos de bloqueo y a mantener el contacto al aproximarse al golfo de Omán y al estrecho de Ormuz.

El Ejército de Estados Unidos recalcó el pasado jueves que sus fuerzas y "socios regionales" controlan "claramente" el estrecho de Ormuz, rechazando las declaraciones desde Teherán sobre su dominio sobre la vía, en el marco del conflicto desatado en febrero en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.