La escasez del diésel y su alto coste amenaza el crecimiento

El mercado mundial del diésel afronta una etapa de incertidumbre que amenaza con extenderse más allá de lo esperado. Diversos analistas energéticos alertan de que la oferta de este combustible, esencial para el transporte y la actividad industrial, podría seguir siendo insuficiente durante los próximos años, manteniendo una presión constante sobre los precios y dificultando la lucha contra la inflación.

A diferencia de otras crisis energéticas recientes, el problema no se encuentra únicamente en la producción de petróleo. El principal cuello de botella está en la capacidad de refino y en la disponibilidad de combustibles ya procesados. En los últimos años, numerosas refinerías redujeron actividad o cerraron definitivamente, mientras que la demanda mundial de diésel continúa siendo muy elevada. El gasóleo sigue desempeñando un papel fundamental en la economía global. Es el combustible utilizado por buena parte del transporte de mercancías por carretera, la maquinaria agrícola, numerosos procesos industriales y una parte importante de la navegación marítima. Cuando su precio aumenta, el efecto acaba trasladándose a toda la cadena productiva.

Las tensiones geopolíticas también contribuyeron a agravar la situación. Los cambios en los flujos comerciales internacionales de energía, las sanciones económicas y las dificultades logísticas modificaron el equilibrio tradicional del mercado. Como consecuencia, muchas regiones dependen hoy de rutas de suministro más largas y costosas, aumentando la vulnerabilidad ante cualquier interrupción. El equilibrio del mercado del gasóleo seguirá atravesando dificultades “hasta bien entrado 2027”, incluso contando con la rápida recuperación prevista hacia finales de año en la producción de las refinerías, lo que sugiere que la reposición de las existencias perdidas es improbable antes del segundo semestre de 2027, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE). “La oferta de gasóleo no alcanza a cubrir la demanda en el cuarto trimestre de 2026, lo que sugiere que la reposición de las existencias perdidas, más allá de las fluctuaciones estacionales habituales, es improbable antes del segundo semestre de 2027”, anticipa en su boletín de octubre la agencia con sede en París.