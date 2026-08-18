España eleva a 4.750 millones su gasto en defensa en 2025

España disparó su gasto en defensa hasta alcanzar un importe medio anual de 4.750 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar por 6,5 (un aumento del 550,7%) los 730 millones de promedio del período 2013-2024, según un informe de BBVA Research, que afirma que el país entró en “un nuevo ciclo inversor de carácter estructural”. El centro de estudios económicos señala que, desde la invasión rusa de Ucrania -iniciada en febrero de 2022-, los países incrementaron su esfuerzo en defensa y España no fue una excepción, hasta el punto de que “parece haber entrado en un nuevo ciclo inversor de carácter estructural”, con un fuerte aumento del gasto registrado en 2025 que le habría permitido alcanzar el umbral del 2% del PIB fijado por la OTAN.

En concreto, las decisiones de gasto en defensa aprobadas por el Consejo de Ministros adquirieron un “protagonismo creciente” hasta alcanzar la mencionada cifra media de 4.750 millones de euros en 2025, de acuerdo con un análisis de BBVA Research publicado ayer.

Este incremento no responde solo a grandes programas de modernización, como los observados en años anteriores, sino que “se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión del espectro militar”, desde sistemas de armas a capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa, I+D, logística o munición, señala la firma, para la que “todo apunta a un proceso amplio de modernización de las Fuerzas Armadas”. Además, destaca que las 15 mayores empresas adjudicatarias acaparan el 43% del importe total contratado en 2025, que se concentra en “unos pocos polos tecnológicos” repartidos por el territorio: Madrid, Sevilla, Albacete o Asturias aglutinan buena parte de las capacidades de diseño, fabricación e integración de los principales programas.

Por otra parte, el análisis apunta que las decisiones de gasto en defensa tomadas se materializan en contratos. En particular, desde mediados de 2025 se adjudicaron en promedio casi 2.000 millones de euros, logrando “niveles históricamente elevados, con una fuerte focalización” en contratos de adquisición de equipamiento militar, si bien también crecen los servicios asociados al mantenimiento, el software y las comunicaciones, precisa.