El euríbor cierra agosto en el 2,95%, su récord en dos años

El euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están ligadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, cerró el mes de agosto en el 2,95%, su nivel más alto desde ese mismo mes en 2024, cuando el índice se posicionó en el 3,169%, de acuerdo a los datos preliminares y a falta de confirmación por parte del Banco de España. En concreto, en comparación con julio, la tasa subió en 11 puntos básicos. Frente al octavo mes de 2025, el euríbor se encareció en 84 puntos básicos, frente al 2,112% que llegó a registrar entonces.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés con el euríbor de agosto registrará un incremento en su cuota de 70,25 euros al mes. Esto equivale a 843 euros al año. Este cálculo implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

En este sentido, la portavoz de iAhorro, Laura Martínez, argumentó que, con los datos cosechados, el euríbor “está adelantando un endurecimiento del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE)”. Así, detalló que el mercado se mueve más rápido que los bancos centrales, que aún no confirmaron si habrá nuevas subidas de los tipos de interés, “lo que ya se está reflejando en la cuota mensual de las hipotecas a tipo variable”.

Por su parte, el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz, explicó que lo “más preocupante” es que este movimiento del euríbor viene acompañado de nuevas señales de que las presiones inflacionistas provocadas por el conflicto en Oriente Próximo están siendo “más persistentes de lo esperado. El escenario ha empeorado claramente respecto al que manejábamos hace apenas un mes, lo que reduce considerablemente el margen para que la tasa de referencia interbancaria experimente una bajada significativa a corto plazo”, remarcó Ruiz.

Pendientes del BCE

En la misma línea, el experto en finanzas de Roams, Pablo Vega, avanzó que, de cara a la reunión de septiembre -en la que ya se descuenta una subida de 25 puntos básicos- el mercado “no estará pendiente únicamente de si el BCE eleva el tipo de interés, sino de cuántas subidas cree que pueden quedar después”. De cara al cierre del presente 2026, los expertos coinciden en que el comportamiento del euríbor dependerá, casi en su totalidad, de la situación en Oriente Próximo, aunque auguran un índice próximo al 3%. “Si los avances diplomáticos permiten normalizar progresivamente el tránsito por Ormuz, los precios energéticos se moderan y el BCE limita su respuesta a una subida adicional en septiembre, el euríbor podría terminar 2026 en el entorno del 2,8%-3”, pronosticó el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.n