El euríbor tensará hipotecas y apunta a otra subida mensual

El euríbor a 12 meses avanza hacia un nuevo cierre mensual al alza en agosto y consolida la presión sobre el coste de las hipotecas variables en España. La primera quincena del mes confirmó que el índice continúa moviéndose en la parte alta de la horquilla en la que se ha instalado desde la primavera, con valores diarios que oscilan entre el 2,884 y el 2,957 por ciento. La media provisional de agosto, calculada con los diez primeros valores publicados, se sitúa ya en torno al 2,92 por ciento, claramente por encima del 2,855 por ciento con el que terminó julio.

Los datos diarios muestran una evolución irregular, con pequeñas subidas y bajadas, pero siempre dentro de un rango elevado. El 3 de agosto el euríbor marcó un 2,939 por ciento; el día 4, un 2,927; el 5, un 2,930; y el 6 cayó de forma notable hasta el 2,884 por ciento, la mayor bajada desde el inicio del mes.

Repunte

Tras ese retroceso, el índice volvió a repuntar: el 7 de agosto alcanzó el 2,898 por ciento; el 10, el 2,905; el 11, el 2,913; el 12, el 2,957; el 13, el 2,943; y el 14, el 2,939 por ciento. Con estos valores, la media provisional de agosto se mantiene estable en torno al 2,92 por ciento, alejándose del nivel de julio y apuntando a un cierre mensual más alto. El comportamiento del euríbor en agosto se enmarca en una tendencia ascendente que comenzó en marzo, tras un inicio de año relativamente estable. La media mensual ha ido escalando desde el 2,221 por ciento de febrero hasta el 2,798 por ciento de junio y el 2,856 por ciento de julio.

La primera mitad de agosto confirma que el índice continúa en esa trayectoria, influido por un contexto económico marcado por la tensión energética, la volatilidad del petróleo y la expectativa de nuevas decisiones del Banco Central Europeo. El BCE elevó los tipos oficiales en junio y el mercado descuenta otra subida en septiembre, lo que mantiene la presión sobre el mercado interbancario y, por extensión, sobre el euríbor.

Las previsiones de las casas de análisis para el conjunto del año reflejan esta incertidumbre.

Aunque todavía quedan jornadas de cotización por delante, el euríbor se mantiene en niveles altos y la media mensual provisional supera la del mes anterior.