El beso del eclipse

Un amor imposible que, aunque solo dura un instante, consigue detener al universo entero. Durante un tiempo insignificante, la luna besó al sol… pero fue suficiente para que todo el universo se quedase mirando.

Nadie habló… las estrellas guardaron silencio; la noche, celosa de aquel instante, se quedó esperando. La luna llegó despacio, vestida de sombra, con su corazón de plata temblando entre los astros. El sol, acostumbrado a incendiar los días, por un instante dejó de arder para dejarse abrazar. Solo dos mundos acercándose lentamente, como se acercan los amantes cuando saben que el tiempo no está de su parte. Fue un abrazo imposible, de esos que solamente puede entender el universo cuando los labios de sombra y fuego se juntan. También la eternidad tiene momentos de ternura, con encuentros de un suspiro pero que marcan para siempre. Que el amor, a veces, basta con coincidir, con rozarse en el instante preciso… como si el eclipse fuera la única oportunidad que les concedió el destino.

El universo entero nos recuerda, cada cierto tiempo, una de las formas más bellas… “de amarse”…

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)