Nuestros cuerpos, su negocio

La expansión de los fármacos para adelgazar revela algo más profundo que una transformación del mercado: vivimos en una guerra interminable por la salud, la imagen corporal y el tiempo, en la que el modo de vida pesa más de lo que solemos admitir. Y, como en toda guerra, aparecen quienes convierten el sufrimiento ajeno en oportunidad de negocio.

El auge de los medicamentos GLP-1 está cambiando hábitos de consumo, desde la comida rápida y el alcohol hasta la moda, los gimnasios y los suplementos. Mientras algunas empresas se preparan para perder ventas, otras celebran nuevos clientes, paquetes combinados y márgenes protegidos.

No cabe duda de que estos tratamientos pueden ser valiosos para quienes los necesitan bajo supervisión médica. Pero preocupa que la solución se presente, una vez más, como una píldora: como si la obesidad y los trastornos alimentarios fueran únicamente asuntos individuales, y no el resultado de entornos que promueven el sedentarismo, la comida ultraprocesada, el estrés, la publicidad y la desigualdad.

Mientras tanto, el negocio se reorganiza con rapidez: se venden menos aperitivos, pero más proteínas; menos bebidas, pero más caras; menos comida rápida, pero raciones rediseñadas; menos ropa de ciertas tallas, pero más tratamientos estéticos. También gana la cirugía estética, llamada a corregir los efectos de una pérdida de peso rápida. La salud se convierte en un mercado y el cuerpo, en un territorio de ganancias.

Una sociedad realmente sana no debería medir su progreso por el beneficio de una cadena de gimnasios ni por el auge de las intervenciones estéticas. Debería garantizar acceso equitativo a la atención médica, alimentos asequibles y de calidad, entornos que faciliten el movimiento y una cultura que no humille ni mercantilice los cuerpos.

La guerra por la salud no se ganará vendiendo más fármacos, suplementos o promesas de perfección. Se ganará construyendo condiciones para que cuidarse no sea un privilegio.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)