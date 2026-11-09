Lo que dice y no dice Feijóo

A punto de comenzar la campaña electoral y de que se produzca la alternancia en el gobierno, según todas las encuestas publicadas, el presidente in pectore, Alberto Núñez Feijóo, no puede dejar en el limbo la respuesta a determinadas cuestiones, porque cuando se recurre a esa actitud se intenta ocultar una decisión que está ya tomada y se hace para no perjudicar sus intereses electorales. En el caso contrario, la posición de partida sería tan férrea como en otros supuestos en el que las políticas a aplicar no generan dudas.

Así, el líder del PP tiene claro que no va a ceder a peticiones recentralizadoras de competencias, porque el suyo es un partido autonomista, no como Vox. Esta sería una de las líneas rojas en el pacto de legislatura, pero a partir de ahí se abren una serie de incógnitas que serán objeto de negociación, como la cesión a Vox de algún ministerio de Estado. Afirma Feijóo que Santiago Abascal no le ha hablado de carteras ministeriales, ni tan siquiera de entrar en el Gobierno, pero a la luz de lo sucedido en las comunidades autónomas está meridianamente claro el devenir del pacto, vicepresidencia mediante.

Tampoco se moja Feijóo a la hora de establecer si la Sanidad seguirá siendo un derecho universal también para los migrantes irregulares

Tampoco se moja Feijóo a la hora de establecer si la Sanidad seguirá siendo un derecho universal también para los migrantes irregulares. El “ya se verá”, y en esto sí que existe una determinación clara de Vox, lleva implícita la voluntad de recortar prestaciones, al amparo de la prioridad nacional, que según Feijóo su partido interpreta como arraigo, pero que es colindante con la de Vox. Sí lo hace en cambio a la hora de considerar válida la decisión de Castilla y León de no subvencionar películas que supongan “adoctrinamiento ideológico”, y la del Gobierno aragonés de suprimir las subvenciones a las ONG dedicadas a las relaciones con los migrantes, dos avisos a navegantes.

Sorprendido porque no sabe “por qué ha entrado en campaña la cuestión de las pensiones” -el debate lo suscitó un portavoz de Vox y lo apuntaló su portavoz parlamentaria-, Feijóo se ha comprometido a actualizarlas con respecto al IPC, y también a subir el salario medio, aunque no ha dicho si ha hablado con la CEOE y las empresas que han visto crecer sustancialmente sus ingresos al calor de la buena situación económica, o lo hará mediante bajada de impuestos, que se da por segura.

A la vista de que le va a tocar gobernar, Feijóo ya no se muestra tan contundente a la hora de afirmar que dedicará a Defensa el 3,5% del PIB que le exige Donald Tump, porque no piensa cubrir esa derrama con recortes de servicios sociales.

Feijóo se ha comprometido con los electores a la creación de un millón de viviendas. Si se tiene en cuenta que es una competencia autonómica, aunque la sintonía de sus gobiernos con el central puede facilitar el compromiso, corre el riesgo de que le pase lo mismo que a Felipe González en su primera legislatura, con los 800.000 puestos de trabajo que iba a crear, y que se quedó en el chiste de que había prometido crear, ochocientos o mil, dada la subida del paro en esos años.

Quién sí debe tener cuidado con las advertencias de Feijóo es Pedro Sánchez, porque no impedirá que la Fiscalía General del Estado haga una propuesta penal contra él, que entre líneas significa que la puede impulsar. Sus palabras recuerdan mucho a aquellas de Sánchez sobre “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”.