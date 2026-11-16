Fresas, tomates y legumbres disparan su precio en un año

Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) y las legumbres verdes (judías y guisantes, habas, tirabeques, soja, pochas frescas y brotes de alfalfa) se encuentran entre los productos alimenticios que más dispararon sus precios en España en el último año (desde octubre de 2025 a octubre de 2026), con alzas que superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bayas frescas subieron de precio un 54,2% en el último año, mientras que las hortalizas cultivadas por su fruto se encarecieron un 20,8%, y las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, son hoy un 14,5% más caras que en octubre de 2025.

Destaca también, con alzas de dos dígitos, la subida de precios de las frutas tropicales -aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos-, que se encarecieron un 12,9%; de las hortalizas de hoja o de tallo -lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor o espinacas-, que subieron un 11,1%, y las otras frutas frescas -melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis-, hoy un 10,7% más caras que hace un año. Por su parte, los huevos se encarecieron un 7,1% en el último año, mientras que las patatas y el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado presentan alzas superiores al 6%. Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que sufrieron algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

Lo que más bajó

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se abarataron el último año destacan el café y sus sucedáneos (-4,5%); chocolate, cacao y derivados (-4,4%); el azúcar de caña y de remolacha (-4,3%), y los cereales (-3,8%). En los diez primeros meses del año, los alimentos que más se encarecieron fueron las bayas frescas, que dispararon su precio un 59,1%, seguido de las legumbres verdes (+19,7%); los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que subieron un 15,8%, y las hortalizas cultivadas por su fruto (+14,2%).

Por contra, los alimentos que más se abarataron entre enero y octubre son los aceites vegetales (-4,2%), azúcar de caña y azúcar de remolacha (-4,1%), cereales (-3,6%) y chocolate, cacao y productos alimenticios a base de cacao (-3,5%). En valores mensuales, las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, fueron los alimentos que más recortaron sus precios en octubre respecto al mes anterior, con un descenso del 2,1%. Le siguen los aceites vegetales (-1,3%); frutas de hueso y frutas de pepita (melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas, ciruelas, paraguayos, manzanas y peras), que bajaron un 1,1%, y el vino de uva (-1%). En el lado de los ascensos, los productos alimenticios que más elevaron sus precios en octubre respecto al mes anterior fueron los cítricos frescos (+22,5%) y las frutas tropicales, dátiles e higos (+15,9%).