El precio mundial de los alimentos sube a máximos desde el año 2023

El coste de los alimentos ha aumentado en julio un 0,6% mensual y un 1% interanual, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que registra así su nivel más alto desde enero de 2023. En concreto, el dato elaborado por la FAO se situó en 131,1 puntos, después de que las subidas en los índices de precios de los cereales, el azúcar y los aceites vegetales se vieron compensadas parcialmente por descensos en los de la carne y los productos lácteos.

A pesar de la subida de julio, el índice de precios de la FAO se mantiene un 18,2% por debajo del nivel máximo alcanzado en marzo de 2022, cuando alcanzó los 160,2 enteros. En el caso de los cereales, el índice promedió en julio 113,8 puntos, un 3,4% más que en junio y un 6,9% por encima de su nivel del año anterior, impulsado por el encarecimiento del trigo ante la preocupación por las interrupciones de los flujos de exportación del mar Negro y los efectos de las recientes olas de calor en el rendimiento de las cosechas en varios de los principales países productores.

De su lado, el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO se situó en 195,7 puntos en julio, un 2% más que el mes anterior y su nivel más elevado desde junio de 2022 a raíz del alza de los precios de los aceites de palma y soja, que compensó con creces la bajada de los aceites de girasol y colza.

El índice de precios de la carne registró un promedio de 127,7 puntos en julio, con un descenso del 2,8% respecto de junio, pero un 0,8% por encima del nivel del año anterior, mientras que para los productos lácteos, el índice alcanzó 116,2 puntos, un 0,7% menos que en junio y un 24,8% menos que en julio de 2025.