Funcas prevé un 2026 con PIB del 2,2% e inflación del 3,3%

El centro de análisis Funcas rebajó dos décimas su previsión para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,2% en 2026 como consecuencia de la guerra de Irán, pero mantiene en el 1,8% su estimación para 2027. Según explicó en rueda de prensa el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, el impacto del conflicto en Oriente Medio en España sería “relativamente atenuado”, en consonancia con las hipótesis que apuntan a una crisis energética relativamente transitoria.

En cualquier caso, la reducción de previsiones de crecimiento en dos décimas el año 2026 vendría motivada, sobre todo, por la demanda interna y del consumo, dada la erosión de poder adquisitivo que implica la mayor inflación. Además, se estima un impacto sobre la inversión, que es el componente más expuesto a la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

Desde el punto de vista de la inflación, Funcas estima que el impacto será mayor, por lo que elevó sus previsiones desde el 2,5% al 3,3% este año, como consecuencia del encarecimiento de los costes energéticos y las materias primas, todo ello pese al paquete de medidas. Al tiempo, incrementó el IPC desde el 2,1% hasta el 2,4%. “La pérdida de poder adquisitivo que vamos a experimentar este año, con un 3,3% de inflación y con unos salarios que crecen en torno al 3%, se puede percibir de manera transitoria”, señaló Raymond Torres.

Además, de presentar estas previsiones bajo un escenario central, Funcas también elaboró unas proyecciones en un escenario marcado por la extensión de la crisis, lo que implicaría que el crecimiento del PIB en 2026 se situara en el 1,8% y que la inflación escalara al 4%. La ralentización del crecimiento frenará la senda de reducción del paro. Funcas estima que se crearán cerca de 650.000 puestos de trabajo en el bienio, con lo que la tasa de paro bajará hasta el 9,3% de media anual en 2027, tres décimas por encima de la previsión de febrero.

El centro de análisis también proyectó que el déficit público aumentará en 2026 dos décimas, hasta el 2,6%, antes de regresar al 2,4% en 2027, por reversión de las medidas. A final de ese año, la deuda de las administraciones alcanzaría el 97,5%. En cuanto a la política macroeconómica, Funcas prevé dos subidas de tipos por parte del BCE, que llevarán la facilidad de depósitos desde el 2% actual hasta el 2,5% en septiembre.