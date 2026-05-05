El PIB crece un 2,3% en el primer trimestre en Galicia, menos que en España

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia creció un 2,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este incremento es cuatro décimas inferior al avance del 2,7% de la media española. De hecho, el dato gallego es el quinto más bajo entre comunidades, solo por encima de Asturias (1,9%), País Vasco (2,1%) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2%.

Las economías de Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía registraron en el primer trimestre de 2026 crecimientos interanuales superiores a la media nacional (2,7%), de acuerdo con los datos. El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz publicó hoy la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas (CCAA) para el primer trimestre de 2026, que se realiza una vez conocido el dato de avance trimestral del PIB de España del Instituto Nacional de Estadística (INE). El pasado 30 de abril, el INE situó el crecimiento del PIB en el 0,6% trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa interanual se elevó al 2,7%.

Mayores crecimientos

En base a estos datos, la AIReF ha estimado que, en términos interanuales, Comunidad Valenciana es la región que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%), todas ellas con crecimientos superiores a la media nacional (2,7%). Con tasas idénticas al crecimiento del PIB nacional (2,7%) se encuentran Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña, mientras que Castilla-La Mancha registró un avance en el primer trimestre del 2,6% interanual. De su lado, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia anotaron crecimientos del 2,5%, mientras que la economía de La Rioja se impulsó un 2,4% y la de Galicia, un 2,3%. En tasas de variación trimestrales, destaca el dinamismo de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,8%, seguida de Murcia (0,7%) y Baleares (0,7%), todas ellas por encima del crecimiento del PIB nacional (0,6%). En el lado contrario, se sitúa Castilla y León (0,4%).

La patronal quiere reducir el absentismo El informe presentado ante la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) por las universidades de Santiago y Vigo sitúa a Galicia como la segunda comunidad con mayor tasa de absentismo laboral, con un 7,6%, frente a la media española del 6,3%, y estima un impacto cercano al 3% del PIB. El estudio cifra en más de 2.000 millones de euros el coste para empresas y Seguridad Social, derivado de bajas y ausencias laborales. Desde la patronal se plantea como objetivo reducir entre uno y dos puntos la tasa de absentismo para aproximarla a la media estatal y mejorar la competitividad. El documento apunta al incremento de incapacidades temporales vinculadas a salud mental.