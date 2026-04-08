El Gobierno eleva un 42% la base de autónomos societarios

La base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se incrementó para este año más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí vieron congeladas sus cuotas para este año, según informaron fuentes conocedoras de esta decisión.

Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 -previsto para finales de 2027, principios de 2028- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía. Esta diferencia entre ambas bases mínimas supone unos 135 euros más al mes (1.620 euros anuales) en la cuota que muchos familiares colaboradores y autónomos societarios pagan ahora a la Seguridad Social, que asciende a unos 315 euros al mes en el caso de una base mínima de 1.000 euros.

Para los que estén cotizando por encima de los 1.000 euros, la diferencia a pagar será menor a esos 135 euros mensuales (1.620 euros anuales). Por ejemplo, un autónomo societario o un familiar colaborador cuya base mínima de cotización sea actualmente de 1.212 euros, tendrá que abonar a la Seguridad Social una diferencia de algo menos de 70 euros mensuales (cerca de 840 euros anuales) cuando llegue el proceso de regularización de cuotas.

Malestar en las asociaciones

Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, afirmó que ya advirtió a la Seguridad Social de que esta situación podía producirse y considera que existe “una vía sencilla” para abordar una solución: un Real Decreto-ley que prorrogue la cuantía de la base de cotización de los autónomos societarios y colaboradores. “Si se ha actuado para congelar las bases de cotización de 2025, entendemos que también podría aplicarse una solución similar en este caso”, defiende Abad.

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que ya contacto con algunos grupos parlamentarios para tratar de parar la “salvajada” que supone la decisión del Gobierno de subir la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores en un 42% con efectos desde el 1 de enero de 2026. En un mensaje en su cuenta de X, Amor acusó al Ejecutivo de “volver a mentir a los autónomos” al no haber congelado para 2026 las cuotas de 2025 a todos los autónomos. “Un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes”, subrayó Amor.