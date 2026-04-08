El precio del petróleo se hunde un 13% tras el anuncio de tregua

El precio del Brent, el petróleo de referencia en Europa, experimenta hoy una importante bajada que lo sitúa en el entorno de los 95 dólares por barril a raíz del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán que conlleva la reapertura del estrecho de Ormuz durante dos semanas. Y si el crudo europeo ha caído por encima del 13%, el barril de crudo West Texas Intermediate, de referencia para el país norteamericano, se ha abaratado más de un 14%, hasta los 96,6 dólares.

A lo largo de esta semana, los precios del petróleo rondaron los 110 dólares, de modo que la caída supone un importante alivio para los mercados energéticos.

Con todo, el precio de esta materia prima antes de que Washington y Tel Aviv comenzaran su campaña militar contra Irán, el pasado 28 de febrero, estaba cotizando en 72 dólares por barril.