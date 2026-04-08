Balance económico de la guerra en el Golfo: 40 días marcados por la volatilidad y la incertidumbre

Los casi 40 días que ha durado hasta el momento el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que a partir de hoy se interrumpen con la tregua anunciada esta madrugada por el presidente norteamericano Donald Trump, han tenido visibles consecuencias para la economía mundial, especialmente en lo que se refiere al aumento de los precios de los combustibles por el incremento del precio del petróleo en cerca de un 30% desde el inicio del conflicto hasta hoy. Los usuarios de coches particulares, los transportistas y los agricultores han sido los principales perjudicados por esta subida.

En otros sectores, el impacto del conflicto ha sido menor de lo que podía esperarse. Por ejemplo, los mercados bursátiles han tenido alta volatilidad durante las cinco semanas del conflicto, pero el balance final refleja que no ha habido grandes pérdidas ni ganancias en las bolsas más importantes. El dato más llamativo es la subida experimentada por el índice Kospi de la bolsa de Seúl (+8,3%) y por el Nikkei de Japón (+3,8%), curiosamente se trata de dos de los países más dependientes del tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz.

En los mercados europeos, el balance final ha sido de ligeras bajadas que en el caso del Ibex español llegaban al 4,5% antes de la sesión de hoy, en la que prácticamente han desaparecido esas pérdidas con una subida del 4%. Las bolsas de Londres, París y Francfort registraban hasta la jornada de hoy ligeras pérdidas -inferiores al 2,5%- que hoy también pueden convertirse en ganancias, con las subidas que están experimentando. En Wall Street, por su parte, el Dow Jones ya tenía un balance positivo del 3,5% antes de la sesión de hoy en la que también se esperan subidas.

Suben el oro y el bitcoin

En cuanto a la evolución de otros activos, el oro acumula una subida del 10,8% desde el inicio de la guerra y hoy cotiza sobre los 5.300 dólares la onza. El bitcoin, que había sufrido importantes caídas en las semanas anteriores al conflicto, ha experimentado también un repunte superior al 8,5% desde el 28 de febrero, y su cotización actual alcanza los 72.000 dólares, con una evolución en forma de dientes de sierra a lo largo de las últimas semanas. Hoy su cotización apenas se mueve, lo que indica que la noticia de la tregua no le ha influido demasiado.

En lo que se refiere a la cotización de las divisas, el dólar ha salido fortalecido de esta crisis aunque su apreciación desde el inicio del conflicto frente a monedas como el euro (+2,4%), la libra (+1,9%) o el yen (+2.3%) tampoco ha sido excesiva. Respecto al franco suizo el dólar baja un 3,5% y se mantiene estable frente al yuan chino.

Incertidumbre sobre repercusión en crecimiento e inflación

La mayoría de los expertos financieros e instituciones que se han pronunciado sobre las posibles repercusiones económicas del conflicto han señalado que la duración del mismo es el elemento fundamental para poder pronosticar esas consecuencias. Si se confirma que la tregua se va a consolidar y el estrecho de Ormuz puede volver a la normalidad en breve plazo, la posibilidad de que el crecimiento económico mundial se vea afectado de forma importante se reduce considerablemente.

La inflación por el incremento de los precios del petróleo ya ha repercutido en muchos países, pero su evolución también está pendiente de que el precio del petróleo vuelva a los niveles previos o incluso inferiores al fin de la guerra, cuando el barril de Brent costaba 72 dólares.