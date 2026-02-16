Google, ante la Comisión Europea por usar artículos periodísticos en sus resúmenes "overviews" creados con IA

Los editores de medios de comunicación europeos agrupados en el Consejo Europeo de Editores de Medios (EPC) han presentado una denuncia antimonopolio contra el gigante Google. Consideran que el buscador se apropia del contenido generado por los medios priodísticos a los que representa, sin permiso previo, sin remuneración a cambioy sin ofrecer una posibilidad a éstos de evitarlo. "Google LLC y Alphabet Inc. están abusando de su posición dominante en los servicios de búsqueda general, infringiendo el artículo 102 del TFUE, mediante la implementación de las Vistas Generales de IA y el Modo IA en la Búsqueda de Google", detallan desde EPC.

Además, EPC señala como fundamental el contenido que los medios que representa generan a nivel periodístico a la hora de entrenar a la inteligencia artificial que posteriormente usa Google para ofrecer sus servicios de resúmenes, los “AI Overviews” (resúmenes con inteligencia artificial) y el contenido ofrecido bajo el “AI Mode” (modo de inteligencia artificial).

Si un medio no quiere que su contenido sea considerado por la IA de Google para elaborar estos resúmenes, EPC argumenta que no existen mecanismos eficaces para vetar su uso y que tampoco hay una compensación por ello.

Posturas contrapuestas

El presidente de EPC, Christian Van Thillo, se mostró a favor de la innovación y de la inteligencia artificial, pero quiso poner de manifiesto la disyuntiva que se encuentran a diario a la hora de distribuir sus contenidos usando a los buscadores como aliados. "Para permanecer visibles en la Búsqueda de Google, (los medios) deben aceptar que su contenido sea rastreado, reproducido y reutilizado para las funciones de IA de Google. Los controles técnicos citados por Google no ofrecen una protección significativa. En la práctica, renunciar al uso de la IA implica una pérdida de visibilidad en las búsquedas que la mayoría de los editores no pueden permitirse", así definía el círculo vicioso al que se someten los contenidos publicados por los editores periodísticos en el día a día.

En un comunicado, Van Thillo concretaba que "se trata de impedir que un guardián dominante utilice su poder de mercado para tomar el contenido de los editores sin su consentimiento, sin una compensación justa y sin ofrecer a los editores una forma realista de proteger su periodismo". "Las visiones generales de la IA y el modo IA socavan fundamentalmente el pacto económico que ha sustentado la web abierta", dijo.

“Si estas prácticas continúan, el daño será estructural e irreversible” — Van Thillo - Presidente del EPC

Por su parte, Google respondió a los editores calificando los argumentos del EPC como "afirmaciones inexactas son un intento de frenar las nuevas y útiles funciones de IA que los europeos desean. Diseñamos nuestras funciones de IA para que muestren contenido de calidad en la web y les proporcionamos controles fáciles de usar para que administren su contenido".

En definitiva, los editores dan un paso en este sentido al considerar que las prácticas de Google representan una posición monopolística, como ya viene investigando Bruselas y frente a lo que se están fijando posiciones. En su demanda, el EPC pide a la UE que adopte medidas que garanticen a los editores un control real sobre el uso de sus contenidos, mayor transparencia sobre cómo se elaboran los servicios que ofrece Google y la implantación de un sistema de licencias y compensación equitativo. “Si estas prácticas continúan, el daño será estructural e irreversible”, afirmó Christian Van Thillo, presidente del EPC. “Ninguna cantidad de dinero puede restaurar audiencias perdidas, relaciones de marca debilitadas o la confianza de los lectores una vez que los editores han sido desplazados del mercado”.