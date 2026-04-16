Los hogares retoman niveles de renta anteriores a la crisis

Los hogares españoles superaron por primera vez los niveles de renta mediana registrados en 2001, en un contexto marcado por el impulso de la creación de empleo, aunque la riqueza neta no llegó a recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera. La “Encuesta Financiera de las Familias”, publicada ayer por el Banco de España, refleja que la renta mediana en 2023 superó por primera vez el nivel de 2001, máximo en el periodo observado con esta publicación -que se elabora desde 2002, con carácter bienal desde 2020-.

Por el contrario, y a diferencia de la renta, la riqueza neta no llegó a recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera, pese a haber registrado un crecimiento entre 2022 y 2024, según el informe del Banco de España. La encuesta del Banco de España hace una comparativa entre los datos de 2022 y 2024, un periodo marcado por una sucesión de perturbaciones de naturaleza muy diversa, que condicionaron de manera significativa la evolución de la actividad, los precios, las condiciones de financiación y, en último término, la situación económica y financiera de los hogares.

Tras un periodo caracterizado por el encarecimiento de la energía y de otras materias primas y por el notable repunte de la inflación, en 2024 se consolidó una fase de crecimiento relativamente robusto, desinflación gradual y relajación de las condiciones financieras, aunque en un entorno internacional todavía complejo e incierto. En este contexto, la renta anual media de los hogares españoles en 2023 se situó en 46.300 euros y la renta mediana en 36.100 euros, que suponen un aumento del 4,6% y del 7,8%, respectivamente. De su lado, en 2024, la riqueza neta mediana de las familias era de 160.800 euros y la media de 344.700 euros. Entre finales de 2022 y finales de 2024, la riqueza neta mediana de los hogares aumentó un 6%, mientras que la riqueza media creció un 3%.

Crisis financiera

No obstante, a diferencia de la renta, la riqueza neta no llegó a recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera. Por nivel de riqueza neta, se aprecian aumentos generalizados de la mediana en casi todos los grupos, especialmente en la parte baja de la distribución. En concreto, la riqueza neta mediana aumenta un 44,5% en el cuartil inferior, mientras que en la decila superior -los hogares con más riqueza- la mediana cae un 3,7%, aunque la media aumenta un 1,5%. Esto puede tener que ver, según el Banco de España, con que los hogares que concentran menos riqueza fueron recortando o cancelando sus deudas. La encuesta del Banco de España vuelve a certificar que la concentración de la riqueza neta en manos del 1% y el 10% más rico se mantiene estable entre 2022 y 2024. En concreto, el porcentaje de riqueza neta que detentan el 10% de los hogares con mayor riqueza neta se sitúa en el 52,9% en 2024 -inferior al 53,6% de 2022 y al máximo de 54,3% alcanzado en 2020-, mientras que el 1% de hogares más ricos concentran el 21,6% de la riqueza neta, aunque no llega a alcanzar el récord de 22,9% de 2020.