El Ibex 35 estrena el año con un alza de un 1% y un nuevo máximo histórico al filo de los 17.500 puntos

El Ibex 35 ha echado este viernes el cierre a la primera sesión de 2026 con un alza de un 1,07%, hasta situarse en un nuevo máximo histórico en los 17.492,4 puntos, en una jornada que servirá de transición para la semana que viene, donde las grandes referencias volverán a mover el mercado. El selectivo, que ha retomado hoy la normalidad tras el parón de fin de año, sigue sin dar tregua en su escalada y ha llegado incluso a superar durante la negociación la cota de los 17.500 enteros, aunque en el último tramo ha optado por mantenerse debajo de esa cota.

El índice ya cerró 2025 como su mejor año desde 1993, tras registrar una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 puntos, un nivel histórico jamás alcanzado antes por el indicador madrileño. Este resultado se produjo en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, las tensiones comerciales y las incertidumbres en torno a la inteligencia artificial (IA).

"El resultado es un mercado que ya no parece barato, con valoraciones por encima de su media histórica, pero respaldado por una mejora clara de las expectativas de beneficios y por un entorno macro relativamente benigno", ha referido el director de análisis de fondos de Tressis, Jorge González Gómez, en cuanto a su visión de la Bolsa española en estos primeros compases de 2026.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el último día de 2025 una prórroga de doce meses del incremento de aranceles que debía entrar en vigor este jueves, 1 de enero de 2026, y que afectaría a determinados productos de madera, especialmente muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño. Dentro de la agenda macroeconómica, este viernes ha trascendido que el deterioro de la actividad fabril de la eurozona se agravó durante el pasado mes de diciembre ante el debilitamiento de la demanda, lo que empujó al índice PMI manufacturero hasta los 48,8 puntos, frente a los 49,6 del mes anterior, lo que representa su peor lectura desde el pasado mes de marzo, según los datos de S&P Global.

En diciembre, el rendimiento industrial empeoró en varias economías claves de la zona euro, incluyendo Alemania (47 puntos), con su peor lectura en diez meses; Italia (47,9), en mínimos de nueve meses; y España (49,6), su mínima en ocho meses. De su lado, Países Bajos (51,1), registró su mínima en 7 meses; mientras que Francia (50,7) alcanzó su máxima en 42 meses. Dentro del ámbito corporativo, el Banco Santander ha entrado en el `top 100` de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, según los datos recogidos por `Bloomberg`, tras superar los 175.000 millones de dólares (en torno a 149.000 millones de euros) de valor en Bolsa.

Mejores resultados

En este contexto, al cierre de sesión los mayores avances del índice madrileño se los han anotado Grifols (+4,63%), Acciona Energía (+3,3%), Repsol (+3,05%), Acerinox (+2,69%), Acciona (+2,58%), Sabadell (+2,41%) y Bankinter (+2,33%) e Indra (+2,18%). En el extremo opuesto, apenas once valores han cerrado con pérdidas, encabezados por Colonial (-2,47%), Merlín Properties (-0,8%) y Mapfre (-0,6%). Las principales bolsas europeas también han inaugurado 2026 con avances: Fráncfort ha sumado un 0,2%; Londres un 0,2%; París un 0,56% y Milán un 0,96%. Por su parte, los índices de Wall Street cotizaban planos a la hora de cierre en el Viejo Continente.

Al mismo tiempo, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, se abarataba un 1,1%, hasta situarse en 60,2 dólares, al igual que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,08%, hasta los 56,8 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1737 `billetes verdes`, sin apenas variación respecto a la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,336% tras sumar media décima, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 44 puntos. Por su parte, la onza de oro troy se cotizaba en los 4.320 dólares, sin cambios respecto al cierre de 2025, si bien por la mañana ha llegado a superar los 4.400 dólares. A la par, el bitcoin se impulsaba un 2,4%, hasta los 90.500 dólares.