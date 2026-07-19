La importación ecológica se dispara en Galicia: los operadores ya duplican los de 2020

Los operadores gallegos inscritos en el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) como importadores mantienen una tendencia al alza en los últimos tres años y suman ya 34, el doble que en 2020.Así lo recoge la memoria correspondiente a 2025 del organismo, que refleja un incremento tanto en el número de importadores (de 32 a 34) como de comercializadores (114), frente al ligero descenso registrado entre los productores (1.117) y los elaboradores (242).

Aunque representan el grupo menos numeroso dentro del conjunto de operadores, los importadores son los que muestran una evolución más positiva en los últimos ejercicios. En 2019 y 2020 eran 17, descendieron hasta 16 tras la pandemia (2021 y 2022) y, desde entonces, han experimentado un crecimiento constante: 24 en 2023, 32 en 2024 y 34 en 2025.

Por su parte, los productores de agricultura ecológica en Galicia descendieron en 2025 hasta 1.117 operadores. Ya en 2024 se había registrado una bajada, hasta los 1.134, la primera de toda la serie histórica desde 2003.

Aun así, la evolución a largo plazo sigue siendo positiva. Hace algo más de una década, Galicia contaba con 282 productores ecológicos, una cifra que fue aumentando de forma sostenida hasta superar los 500 en 2013 y alcanzar los 996 en 2021, antes del retroceso registrado en los dos últimos ejercicios.

Ecológico e importación

El vocal del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia por el Sindicato Labrego Galego (SLG), Serxio Boade, considera que "hablar de ecológico e importación es hipocresía". No obstante, entiende que el crecimiento del número de importadores responde a la evolución del mercado. "El nicho de mercado sigue aumentando y hay que cubrirlo", apunta.

La UE endurece los requisitos

En paralelo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha respaldado una reforma de la normativa comunitaria sobre productos ecológicos que endurece las condiciones para que las importaciones procedentes de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico de la Unión Europea, al tiempo que amplía las exenciones de certificación para los pequeños productores.

La propuesta, aprobada por 37 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, plantea exigir, además de la equivalencia con la normativa comunitaria, requisitos adicionales de producción y control para los productos importados que quieran utilizar el distintivo ecológico europeo.

Asimismo, limita al 5 % la presencia de ingredientes ecológicos de origen extracomunitario en los alimentos transformados elaborados en la UE que pretendan llevar este sello.

La revisión normativa llega después de que la Comisión Europea planteara modificar las reglas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada en octubre de 2024, sobre el uso del logotipo ecológico por productos procedentes de terceros países.

Con esta votación, la Eurocámara fija su posición para negociar el texto definitivo con el Consejo de la Unión Europea, con el objetivo de que las nuevas normas entren en vigor antes de que expire, el próximo 31 de diciembre, el régimen transitorio actualmente aplicable a este tipo de importaciones.

La propuesta también contempla una mayor flexibilidad para los pequeños operadores que venden productos ecológicos sin envasar directamente al consumidor. En concreto, eleva el umbral de facturación anual exento de certificación obligatoria de 20.000 a 25.000 euros y duplica el volumen máximo de ventas permitido, que pasa de 5.000 a 10.000 kilogramos al año.

"Poca seguridad"

Por su parte, Serxio Boade considera que "hacer modificaciones tan asiduamente crea una enorme incertidumbre en el sector" y sostiene que esta situación transmite "poca seguridad, poca unanimidad e incluso poca profesionalidad legislativa".

Respecto a la ampliación de los límites para los pequeños productores, reconoce que la medida "aparenta beneficiar" a este colectivo, aunque advierte de que siguen existiendo "muchos más obstáculos impuestos por otras administraciones", que dificultan el desarrollo de la agricultura ecológica.