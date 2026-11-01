El IPC supera la subida de sueldo del 60% de asalariados

Sólo cuatro de cada diez trabajadores, en concreto el 39%, cuentan con una cláusula de revisión salarial en sus convenios colectivos de aplicación para evitar pérdidas de poder adquisitivo frente al repunte de los precios, pero la situación es muy desigual por sectores económicos, según datos del Ministerio de Trabajo extraídos de los convenios colectivos registrados hasta septiembre de este año.

Así, mientras el 71,9% de los trabajadores de la construcción y el 70,2% de los trabajadores de la industria que están amparados por la negociación colectiva disponen de estas cláusulas de garantía salarial en sus convenios, estos porcentajes apenas alcanzan al 7,5% de los trabajadores de la agricultura y al 25% de los trabajadores del sector servicios. En concreto, hasta septiembre de este año se habían registrado 1.724 convenios en el sector servicios, con efectos económicos sobre más de 6,3 millones de trabajadores, pero de ellos sólo cerca de 1,6 millones (1.577.354) contaba con cláusula de revisión salarial, el equivalente al 25% del total.

En el caso de la agricultura, el número de convenios contabilizados hasta septiembre era de 36, con efectos sobre 122.997 trabajadores, pero únicamente 9.265 de ellos tenía recogida una cláusula de garantía salarial en su convenio. La industria contaba con 1.204 convenios registrados hasta septiembre, que daban amparo a casi 1,9 millones de trabajadores (1.897.460), de los que más de 1,3 millones tenían cláusula de revisión, el equivalente a siete de cada diez (70,2%). En el caso de la construcción, los convenios registrados hasta el noveno mes del año eran 74, con efectos sobre 1.003.046 trabajadores, de los que siete de cada diez (71,9%) estaban protegidos con una cláusula de revisión salarial frente a los repuntes de la inflación.

Convenios colectivos

Entre enero y septiembre se registraron 3.038 convenios colectivos, de los que sólo el 29,8% (906 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 641 contemplan su aplicación con efectos retroactivos. Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 3,6 millones de trabajadores de los más de 9,3 millones amparados por los convenios registrados hasta septiembre, el equivalente al 39% del total. Así, seis de cada diez trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento supera en casi 18 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,05% en septiembre, ligeramente por encima del aumento del 3,04% del mes anterior, pero casi 1,9 puntos por debajo del IPC de septiembre, cuya tasa interanual se situó en el 4,9%. Por sectores económicos, el mayor incremento salarial medio en convenio corresponde a la construcción, con un 3,09%, seguido de los servicios (3,06%) y la industria (2,99%). La agricultura es el sector que presenta la menor subida salarial media, del 2,73%.