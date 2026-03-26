Junts ve insuficiente el decreto de ayudas fiscales del Gobierno

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, censuró ayer el decreto ley auspiciado por Sumar con medidas en materia de vivienda como prohibir los desahucios o prorrogar los alquileres, al tiempo que avisó de que el otro decreto con rebajas fiscales para paliar el impacto económico de la guerra en Irán es “insuficiente”, si bien los de Carles Puigdemont se mostraron dispuestos a apoyarlo en la votación de hoy. Nogueras lanzó estas aseveraciones aprovechando la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rendir cuentas de la posición del Ejecutivo en torno al conflicto que ya se extiende a Oriente Medio.

La portavoz de los independentistas recordó que muchas de las medidas que incluye el decreto de ayudas fiscales estaban desde “hacía mucho” encima de la mesa del Gobierno y Junts venía avisando desde hace meses que hacía falta bajar los impuestos. No obstante, avisó al presidente: “Señor Sánchez, es consciente de que el real decreto que se vota mañana no es suficiente. Hay ausencias claras”. A su vez, Nogueras incidió en tachar de “absoluto fracaso” la política económica del Ejecutivo, especialmente en vivienda. La diputada reprochó que tras la aplicación de la norma la oferta de alquileres cayó un 90% y los precios se dispararon un 63%. “Han destrozado el mercado de alquiler”, apostilló.

Críticas a Sumar

En lo que se refiere al decreto ley auspiciado por Sumar, Nogueras aseveró que está “tan mal hecho” y con “tan poco rigor” que terminará beneficiando a quien no tendría que beneficiar, pues considera que gracias a esta medida los grandes tenedores pueden ampliar el contrato hasta dos años y seguir cobrando la cuota antigua, que es más alta, y también perjudica al pequeño propietario, puesto que si quiere recuperar su propiedad no puede hacerlo. “Con ustedes y con sus políticas, las familias y las empresas están pagando la crisis, mientras el Gobierno se dedica a construir y a fabricar titulares”, zanjó.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, reivindicó la presión de los ministros del socio minoritario para incluir medidas de vivienda en el plan anticrisis por la guerra de Irán y vencer así las “resistencias” del PSOE en el seno del Ejecutivo. Durante su intervención, Martínez Barbero felicitó a los cinco ministros de Sumar, dado que “no han parado hasta ensanchar el escudo social y arrancar un acuerdo más ambicioso y más justo”. Luego, interpeló a Junts, que se opone a ratificar en el Congreso el decreto con medidas de vivienda, para confrontar que en Cataluña los dos principales caseros son Caixabank y Blackstone y no pequeños propietarios.

Sánchez avisa: la guerra no trae mejores sueldos ni más vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó ayer al Congreso a apoyar el decreto de ayudas fiscales para contener las consecuencias económicas del conflicto de Irán, al tiempo que avisó de la incertidumbre del conflicto y de que de él no saldrán ni “salarios más altos” ni “viviendas más asequibles”. “Esta es la verdadera tragedia”, dijo el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el Congreso para rendir cuentas por la posición del Gobierno en relación al conflicto en Irán que ya se extiende a Oriente Medio.

Sánchez remarcó que el Ejecutivo levantó “el mayor escudo social de la Unión Europea” para paliar las consecuencias económicas de la guerra, con 5.000 millones de euros en ayudas directas a sectores afectados y rebajas fiscales, principalmente en el sector energético. “Señorías, cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando y ya lo estamos viendo al bolsillo de nuestras familias”, apostilló.

A renglón seguido, el presidente señaló que su Gobierno hizo frente a crisis inéditas de las que España consiguió salir reforzada, y desglosó el coste de episodios como la pandemia, la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos. “No elegimos las crisis, pero sí cómo resolver y afrontar estas crisis. Y lo hacemos con más protección y no menos”, remachó para pedir el apoyo al decreto de ayudas fiscales, cuya votación se prevé en el Congreso con respaldo de Junts.

Rodríguez acusa al PP de repartir vivienda pública

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acusó al PP de repartir entre sus “amiguetes” la vivienda pública en las comunidades autónomas donde gobiernan, como están haciendo en Alicante o en Sevilla. “El Gobierno está poniendo todos los recursos económicos para ampliar el parque público de vivienda en nuestro país ¿Y qué hacen ustedes? Vivienda protegida, sí, alguna vez, pero no para siempre ni para todos, para los suyos, como en Alicante o como hacen en Sevilla, con vivienda protegida de 350.000 euros que podrá descalificarse en apenas siete años para que sus amiguetes la vendan a 700.000”, indicó en el Congreso de los Diputados.

Así respondió al diputado del PP, Sergio Sayas, que aseguró que la izquierda no vale para solucionar el problema de la vivienda. La intervención se enmarca en el debate político sobre las políticas de vivienda y el papel de las administraciones públicas en la gestión del parque de vivienda protegida.