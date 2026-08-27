Nvidia espera crecer un 70% gracias al impulso de la IA

Nvidia, el fabricante de chips avanzados, anticipa un crecimiento de los ingresos “de aproximadamente el 70%” en su próximo ejercicio fiscal (2027/2028), como consecuencia del auge de la demanda de IA que está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial, aunque la compañía más valiosa del mundo ha advertido de que esta perspectiva está “sujeta a limitaciones de la oferta”.

Durante una conferencia con analistas posterior a la publicación de sus cuentas trimestrales, Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, anunció una proyección preliminar de que los ingresos del próximo ejercicio fiscal de Nvidia “crezcan aproximadamente un 70% interanual”, añadiendo que, si bien trabajará para reducir la brecha entre la oferta y la demanda, “el suministro siga siendo un cuello de botella al menos hasta finales del año fiscal 2028”.

“Sorprendentemente, estamos observando una aceleración de la demanda incluso a nuestra escala. Las previsiones de nuestros clientes apuntan a que nuestro crecimiento se duplicará el próximo año”, afirmó Kress.

En este sentido, Kress indicó que “el auge de la demanda de IA está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial”, lo que se ve respaldado por un conjunto cada vez mayor y más diverso de oportunidades de crecimiento, que abarcan proveedores de servicios en la nube a gran escala, laboratorios de IA, empresas nativas de IA, grandes corporaciones y clientes gubernamentales.

De su lado, Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, apuntó que, si bien la empresa “nunca antes había realizado pronósticos ni proyecciones con un año de anticipación”, ahora cuenta con mucha más visibilidad, tanto sobre la cadena de suministro como en la distribución.

“Aunque nuestra demanda supera con creces el 70%, nuestra oferta nos permite cumplir con ese porcentaje con confianza”, añadió Huang. Nvidia se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según informó el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados .

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), un 106% más que un año antes y un 18% por encima de los contabilizados en los primeros tres meses de su ejercicio. La empresa más valiosa del mundo ha precisado que el negocio de centros de datos le reportó entre mayo y julio ingresos de 89.000 millones de dólares (76.278 millones de euros), un 117% más.