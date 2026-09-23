La OCDE eleva el crecimiento de España al 2,6% pero alerta de una inflación persistente

Un trabajador durante un turno de trabajo en una fábrica en Zaragoza, en una imagen de archivo.

La economía española crecerá más de lo previsto este año, aunque seguirá enfrentándose a una inflación elevada. La OCDE ha elevado hasta el 2,6% su previsión de crecimiento del PIB español en 2026, cuatro décimas por encima de su estimación de junio, pero también ha revisado al alza sus perspectivas para los precios.

Según las nuevas proyecciones del organismo, la inflación alcanzará el 3,7% este año y se moderará hasta el 3,4% en 2027. Ambas cifras quedan por encima de las previsiones para la eurozona, donde la OCDE calcula un aumento de los precios del 3% en 2026 y del 2,9% el próximo año.

El escenario refleja así una evolución desigual: España mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías europeas, pero también afronta una presión inflacionista mayor. La OCDE prevé que el PIB español avance un 1,8% en 2027, una vez superado el impulso de este año.

España crecerá por encima de las grandes economías europeas

La previsión de la OCDE sitúa a España por delante de sus principales socios europeos. Alemania crecerá un 1% en 2026, mientras que Italia avanzará un 0,9% y Francia apenas un 0,4%. Para 2027, las estimaciones apuntan a un crecimiento del 1,1% en Alemania, del 0,6% en Italia y del 0,7% en Francia.

La demanda interna aparece como uno de los principales apoyos de la economía española, mientras el comercio mundial y la industria manufacturera se enfrentan a un contexto exterior más complicado.

La organización no incorpora todavía en estas cifras la reciente revisión del INE, que rebajó en dos décimas el crecimiento de España en 2025, hasta el 2,6%.

La energía mantiene la presión sobre los precios

Uno de los principales riesgos para las previsiones está relacionado con la evolución de los precios de la energía. La OCDE señala las perturbaciones en la producción y exportación de hidrocarburos del Golfo como uno de los factores que pueden mantener elevada la inflación.

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El encarecimiento de los carburantes ya se ha trasladado a los precios de consumo. El IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, su nivel más elevado desde 2023.

La inflación subyacente también continuará elevada. La OCDE calcula que se situará en el 3,4% en 2026, cinco décimas por encima de su previsión anterior, antes de bajar al 2,9% en 2027.

El organismo advierte además de otros riesgos para la economía mundial, entre ellos las tensiones comerciales, la evolución de los mercados financieros y el impacto de los conflictos internacionales sobre la energía.

A nivel global, la OCDE prevé que el crecimiento mundial se sitúe en el 2,9% en 2026, mientras considera que la evolución de la economía seguirá condicionada en buena medida por la duración y el desenlace del conflicto en Oriente Próximo.