ALZA DE PRECIOS
Los operadores vuelven a fibra “lenta” en su guerra comercial
ALZA DE PRECIOS
La batalla comercial de las telecomunicaciones en España entró en una nueva fase. Tras años empujando al mercado hacia velocidades cada vez más altas –600 Mbps, 1 Gbps e incluso más– los grandes operadores empezaron a recuperar un viejo conocido: las tarifas de fibra de 300 Mbps, presentadas ahora como una especie de “gama media” que permite abaratar el precio final sin renunciar al relato de calidad y alta velocidad. Este movimiento se produce, paradójicamente, en paralelo a nuevas subidas de precios en los paquetes convergentes y en las líneas móviles, lo que revela hasta qué punto el sector está intentando cuadrar un difícil círculo: sostener ingresos en un entorno inflacionista y, al mismo tiempo, no perder terreno frente a los actores de bajo coste.
La fibra de 300 Mbps, que hace apenas unos años era el estándar comercial de referencia, había ido desapareciendo de los catálogos principales a medida que las compañías empujaban hacia los 600 Mbps y el gigabit simétrico. El mensaje era claro: más velocidad, más valor, más disposición a pagar. Sin embargo, la realidad competitiva demostró ser más tozuda. Una parte significativa de los hogares no percibe una diferencia práctica entre 300 y 600 Mbps para sus usos cotidianos –streaming, teletrabajo, videojuegos en línea, redes sociales– y, en cambio, sí es extremadamente sensible a diferencias de 5, 10 o 15 euros en la factura mensual. En ese contexto, recuperar la fibra “lenta” se convierte en una herramienta táctica para segmentar mejor la demanda y ofrecer una aparente vía de ahorro sin renunciar a las subidas generales de precios.
En los últimos años, los operadores afrontaron una combinación de factores adversos: inflación de costes (energía, redes, contenidos), fuerte competencia en precios, caída de ingresos por servicios tradicionales (telefonía fija, SMS, televisión de pago lineal) y una regulación que, aunque más laxa que en el pasado, sigue presionando los márgenes en algunos segmentos mayoristas.
La respuesta clásica del sector fue doble. Por un lado, consolidación y acuerdos (fusiones, compartición de redes, coinversiones en fibra, alianzas para contenidos). Por otro, una estrategia comercial basada en la subida gradual de precios, a menudo acompañada de mejoras en las prestaciones: más gigas móviles, más velocidad de fibra, más servicios añadidos (plataformas de streaming, almacenamiento en la nube, seguridad digital). El problema es que, en paralelo, proliferaron operadores de bajo coste –tanto marcas propias de los grandes grupos como actores independientes– que acostumbraron al consumidor a precios muy ajustados, especialmente en fibra y móvil.
En este escenario, las subidas de precios de los operadores tradicionales corren el riesgo de acelerar la fuga de clientes hacia las marcas baratas. Para evitarlo, las compañías necesitan ofrecer alternativas que permitan retener a los usuarios más sensibles al precio sin erosionar en exceso el ingreso medio por cliente. Ahí es donde reaparece la fibra de 300 Mbps como un producto de compromiso: suficientemente “rápida” para la mayoría de usos, pero lo bastante diferenciada de los 600 Mbps o el gigabit como para justificar un escalón de precio inferior. El rescate de la fibra de 300 Mbps se produce en paralelo a nuevas subidas de precios en buena parte del mercado. Los operadores fueron aplicando incrementos anuales o semestrales, a menudo vinculados a la inflación sin mejora de prestaciones.
La recuperación de las tarifas de fibra de 300 Mbps por parte de los operadores no puede entenderse sin el otro gran movimiento que marca el arranque de 2026: una nueva ronda de subidas de precios en los principales paquetes de telecomunicaciones. El sector entra en el año con un catálogo más segmentado, en el que la “gama media” de 300 Mbps gana protagonismo, pero también con facturas más altas para una parte muy relevante de los clientes de fibra y móvil.
El resultado es una paradoja aparente: mientras se reintroducen productos más “baratos” en términos de velocidad y prestaciones, el nivel general de precios del mercado vuelve a escalar. Para los operadores, sin embargo, no hay contradicción: se trata de dos caras de la misma estrategia. Por un lado, necesitan elevar ingresos medios para compensar la inflación de costes y la presión inversora; por otro, requieren mecanismos de contención para evitar una fuga masiva de clientes hacia el bajo coste. La subida de precios de 2026 y el rescate de la fibra de 300 Mbps forman parte de un mismo movimiento de reajuste.
A comienzos de 2026, los grandes operadores aplicaron incrementos generalizados en sus tarifas convergentes (fibra + móvil, con o sin televisión). En la mayoría de casos, las subidas se sitúan en una horquilla de varios euros al mes por paquete, con diferencias según el nivel de prestaciones: los paquetes más completos, con 600 Mbps o 1 Gbps, varias líneas móviles y televisión avanzada, son los que soportan los mayores incrementos absolutos, mientras que las ofertas más básicas experimentan subidas algo más moderadas. La lógica que se traslada al mercado es conocida: los operadores argumentan que el coste de mantener y modernizar las redes y la necesidad de seguir invirtiendo en 5G y fibra justifican un ajuste al alza de las tarifas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ALZA DE PRECIOS
Los operadores vuelven a fibra “lenta” en su guerra comercial
ACUERDO LIBRE DE COMERCIO
Crece el rechazo a Mercosur entre los agricultores de la UE
1.221 EUROS MENSUALES
El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF
10% EN 10 MESES
La exportación cae para las canteras de pizarra en Valdeorras
Lo último
REFLEXIONES DE UN NONAGENARIO
Póker en San Petersburgo: Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Zurab Pololikashvili
Venezuela: primera valoración
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Labazadas