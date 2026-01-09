Los operadores vuelven a fibra “lenta” en su guerra comercial

La batalla comercial de las telecomunicaciones en España entró en una nueva fase. Tras años empujando al mercado hacia velocidades cada vez más altas –600 Mbps, 1 Gbps e incluso más– los grandes operadores empezaron a recuperar un viejo conocido: las tarifas de fibra de 300 Mbps, presentadas ahora como una especie de “gama media” que permite abaratar el precio final sin renunciar al relato de calidad y alta velocidad. Este movimiento se produce, paradójicamente, en paralelo a nuevas subidas de precios en los paquetes convergentes y en las líneas móviles, lo que revela hasta qué punto el sector está intentando cuadrar un difícil círculo: sostener ingresos en un entorno inflacionista y, al mismo tiempo, no perder terreno frente a los actores de bajo coste.

La fibra de 300 Mbps, que hace apenas unos años era el estándar comercial de referencia, había ido desapareciendo de los catálogos principales a medida que las compañías empujaban hacia los 600 Mbps y el gigabit simétrico. El mensaje era claro: más velocidad, más valor, más disposición a pagar. Sin embargo, la realidad competitiva demostró ser más tozuda. Una parte significativa de los hogares no percibe una diferencia práctica entre 300 y 600 Mbps para sus usos cotidianos –streaming, teletrabajo, videojuegos en línea, redes sociales– y, en cambio, sí es extremadamente sensible a diferencias de 5, 10 o 15 euros en la factura mensual. En ese contexto, recuperar la fibra “lenta” se convierte en una herramienta táctica para segmentar mejor la demanda y ofrecer una aparente vía de ahorro sin renunciar a las subidas generales de precios.

Factores adversos

En los últimos años, los operadores afrontaron una combinación de factores adversos: inflación de costes (energía, redes, contenidos), fuerte competencia en precios, caída de ingresos por servicios tradicionales (telefonía fija, SMS, televisión de pago lineal) y una regulación que, aunque más laxa que en el pasado, sigue presionando los márgenes en algunos segmentos mayoristas.

La respuesta clásica del sector fue doble. Por un lado, consolidación y acuerdos (fusiones, compartición de redes, coinversiones en fibra, alianzas para contenidos). Por otro, una estrategia comercial basada en la subida gradual de precios, a menudo acompañada de mejoras en las prestaciones: más gigas móviles, más velocidad de fibra, más servicios añadidos (plataformas de streaming, almacenamiento en la nube, seguridad digital). El problema es que, en paralelo, proliferaron operadores de bajo coste –tanto marcas propias de los grandes grupos como actores independientes– que acostumbraron al consumidor a precios muy ajustados, especialmente en fibra y móvil.

En este escenario, las subidas de precios de los operadores tradicionales corren el riesgo de acelerar la fuga de clientes hacia las marcas baratas. Para evitarlo, las compañías necesitan ofrecer alternativas que permitan retener a los usuarios más sensibles al precio sin erosionar en exceso el ingreso medio por cliente. Ahí es donde reaparece la fibra de 300 Mbps como un producto de compromiso: suficientemente “rápida” para la mayoría de usos, pero lo bastante diferenciada de los 600 Mbps o el gigabit como para justificar un escalón de precio inferior. El rescate de la fibra de 300 Mbps se produce en paralelo a nuevas subidas de precios en buena parte del mercado. Los operadores fueron aplicando incrementos anuales o semestrales, a menudo vinculados a la inflación sin mejora de prestaciones.