El petróleo se dispara por encima de los 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

Desfile naval del Ejército de la República Islámica de Irán durante la fase final de las maniobras militares conjuntas Zolfaghar 1403, llevadas a cabo a lo largo de la costa de Makrán, el mar de Omán y el norte del océano Índico

El mercado energético ha reaccionado con fuertes subidas a la escalada militar en Oriente Próximo. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba casi un 3% a primera hora de este lunes y superaba los 90 dólares por barril después de los ataques lanzados por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también registraba avances, con una subida del 2,6% que situaba su precio por encima de los 85 dólares por barril.

La televisión qatarí Al Jazeera informó, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que las fuerzas de Estados Unidos habían atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria Islámica ubicados en Larek. Según esta fuente, los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz.

"Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", señaló el responsable estadounidense, que añadió que las tropas mantienen la zona bajo vigilancia y están preparadas para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) confirmó la operación y la calificó de "acción limitada y precisa" contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente".

El CENTCOM rechazó además que la ofensiva pueda considerarse un "acto de agresión" y responsabilizó a Irán de la situación. "Irán ha creado la amenaza y el Ejército estadounidense la ha eliminado para proteger a marineros civiles, navegación mercante y la libre circulación del comercio mundial", sostuvo en un mensaje difundido en redes sociales.

Dos muertos en el ataque a Larek

La ofensiva estadounidense sobre la isla iraní dejó al menos dos personas muertas y otras dos heridas. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó inicialmente de que un dron había atacado la zona y causado al menos dos fallecidos, citando fuentes no oficiales.

Posteriormente, la propia Guardia Revolucionaria confirmó en un comunicado que había "mártires y heridos" entre sus combatientes como consecuencia de un ataque que atribuyó al "enemigo estadounidense-sionista". El organismo iraní advirtió además de que habrá una respuesta.

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La escalada ha situado al estrecho de Ormuz en el centro de la crisis, debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo. La tensión se ha intensificado después de que Irán cerrara el paso al crudo procedente del golfo Pérsico en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos.

Irán responde con ataques contra bases estadounidenses

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció este lunes el lanzamiento de ataques contra posiciones estadounidenses en Jordania, concretamente contra las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq.

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria aseguró haber empleado misiles balísticos contra infraestructuras técnicas y de mantenimiento y contra zonas de despliegue de aviones de combate estadounidenses.

Teherán presentó estos ataques como una represalia directa por la ofensiva estadounidense contra Larek. "Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", advirtió la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por Tasnim.

Posteriormente, el Ejército iraní informó de otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses desplegados en la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.