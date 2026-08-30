Delcy Rodríguez se defiende las críticas alegando que la cesión de las reservas de petróleo a EEUU solo durará 25 años

En medio de la polémica generada por el pacto alcanzado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, por el cual Venezuela cede a Estados Unidos el control sobre una quinta parte de su reserva petrolera, la sustituta de Nicolás Maduro ha puntualizado que Caracas mantendrá la soberanía sobre sus recursos: el acuerdo con Washington solo estará vigente durante 25 años.

Protestas en Caracas por el acuerdo petrolero con EEUU | Mario Flores

De hecho, ha tratado de sacudirse las críticas alegando que el camino de la cooperación con la Casa Blanca granjeará a las arcas de su país unos 193.000 millones de euros y que, además, Venezuela "conserva la propiedad y la soberanía sobre su petróleo".

Lo más importante para la dirigente del país caribeño es que el acuerdo dará entrada al capital privado, que aportará "inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva". "Nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente", ha incidido, antes de apelar a convertir esos recursos en "desarrollo".

EEUU duplicará su reserva

Por su parte, el presidente Trump ha avanzado que ese petróleo, que ha definido como "un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos", a rellenar su reserva.

En concreto, Estados Unidos tendrá el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo en Venezuela, una quinta parte del total, y este se extraerá a costa de las petroleras norteamericanas.

Así pues, gracias a esta alianza, Washington duplicará sus reservas, pues cuenta actualmente con unos 38.000 barriles que suponen el 41% de la capacidad disponible.

Esta maniobra, a tres meses de las elecciones de mitad de mandato, le permitirá matizar la subida de precio de los carburantes ocasionada por el conflicto que inició el pasado febrero en Oriente Próximo —de la mano de Israel— y al que no logra ponerle fin.