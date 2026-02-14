El PP quiere crear un millón de viviendas en cuatro años

El PP presentará esta semana en el Pleno del Congreso una iniciativa con una batería de medidas sobre la crisis de vivienda en España, donde se incluye una propuesta para generar las condiciones favorables en el mercado que permitan construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años.

Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que el Grupo Popular dirigió en la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción incluye hasta ocho puntos con diferentes propuestas sobre vivienda, siendo una de ellas la construcción de un millón de viviendas en las zonas de mayor demanda para eliminar así el déficit acumulado.

La iniciativa que se someterá a debate y votación insta al Gobierno a fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas y a poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30% por debajo de la media del mercado.

Además de esta proposición no de ley, el Grupo Popular también registró en el Congreso sus proposiciones de ley para reformar la Ley del Suelo, agilizar los trámites de construcción de vivienda y combatir la ocupación ilegal de inmuebles.

Por otro lado, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo propone que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes para invertir en vivienda asequible, propuesta que suscriben otras formaciones como Sumar o Esquerra Republicana (ERC), adaptando los plazos a las necesidades de construcción para que estas operaciones sean viables.

En cuanto a trabas administrativas, el PP también sugiere elaborar un plan de reducción de trabas y de las reformas normativas necesarias, así como la centralización de la elaboración de informes sectoriales estatales en la delegación o subdelegación del gobierno, para que se reduzcan los plazos medios en la producción y suelo de diez a cuatro años.

En el plano fiscal, la formación incluye propuestas como bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, permitir el fraccionamiento del IVA y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales al ritmo del pago de la hipoteca y eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral.

Por último, el grupo parlamentario reclama al Gobierno apoyar a las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales que tienen problemas para pagar su vivienda y restablecer la seguridad jurídica perdida de los propietarios, no cargando sobre ellos la responsabilidad de atender estas situaciones, que debe asumir el Estado.

Ofensiva popular con 30 medidas de protección a inquilinos

El PP lanzó una ofensiva parlamentaria en el Congreso y el Senado en materia de vivienda que incluye la petición de reprobación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presentación de un plan con más de 30 medidas, ante el “fracaso de las catastróficas” políticas de fomento de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios ayer, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, pidió al Ejecutivo proteger a los millones de jóvenes que no pueden acceder a una casa en España, y no a los delincuentes.

“Más seguridad y proteger a los propietarios, a los inquilinos y los jóvenes”, subrayó Fúnez, recordando el compromiso del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas “para que así baje el precio del alquiler”.

También recordó que los Grupos del PP en ambas Cámaras registraron sendas mociones que se debatirán en los plenos de la próxima semana. En el Senado, su portavoz, Alicia García, subrayó la necesidad de reprobar a la ministra en el Pleno de los días 17 y 18 de febrero por el “fracaso” de la Ley de Vivienda llevada a cabo por el Gobierno, así como por “su catastrófica gestión en dicha materia”. En la moción del Senado pidieron la reprobación de la ministra entre otros motivos, por su “enfoque sesgado, ideológico y radical” y su “manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor”.