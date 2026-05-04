Profand amplía su expansión tras absorber a Unión Martín

Hace apenas un mes se conoció que la pesquera viguesa Profand ultimaba una “due diligence” del canario Grupo Unión Martín y ayer anunció que alcanzó un acuerdo, con Alantra Private Equity y los demás accionistas del Grupo Unión Martín, para su adquisición. Con esta compra, la sexta que añade el grupo vigués nacido de la unión de Promar y Fandiño, Profand suma 29 barcos (7 propios y 22 por acuerdos con otros armadores), cuatro fábricas y 389 empleados de Unión Martín, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. También añade actividad en Marruecos y Mauritania, un país que para Profand supone su primera incursión.

El presidente de la compañía viguesa, Enrique García Chillón.

La viguesa alcanzó el año pasado una cifra de negocio de 1.116 millones de euros a los que ahora sumará los 135 millones de Unión Martín, operador especializado en la captura, procesado y comercialización de productos del mar. Desde la compañía que preside Enrique García Chillón avanzaron ayer que la operación está pendiente de cumplimiento de “determinadas condiciones suspensivas” y que se enmarca “dentro de la estrategia de Profand de consolidar su negocio en el ámbito del pescado e impulsar su industrialización en Canarias”.

Enrique García destacó que “esta operación responde a la voluntad de seguir creciendo de forma ordenada”

El perímetro de la operación incluye la actividad tanto del Grupo Unión Martín en Las Palmas como la de Silomar en Valencia, esta última adquirida por Unión Martín en el año 2022 y que cuenta con una planta de procesado y cámaras frigoríficas con una superficie total de 19.000 metros cuadrados. Con esta adquisición, Profand aseguró que refuerza su presencia tanto en Península como en el archipiélago y avanza en su objetivo de seguir desarrollando un proyecto industrial sólido y con vocación de largo plazo en el mercado canario.

El presidente de la compañía viguesa, Enrique García Chillón, destacó que “esta operación responde a la voluntad de la compañía de seguir creciendo de forma ordenada, reforzando su capacidad industrial y su presencia en mercados estratégicos como Canarias”. Además, añadió que “la incorporación de Unión Martín encaja plenamente en nuestra hoja de ruta y nos permite seguir construyendo un proyecto de referencia en el negocio del pescado, con una clara apuesta por la inversión y la generación de valor a largo plazo”. Profand Fishing Holding cerró 2025 como líder del sector pesquero en España, al alcanzar una cifra de negocio de 1.116 millones de euros, un 10% más. Además elevó su plantilla global hasta las 5.800 personas.