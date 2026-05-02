Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las islas Cíes, Ons y Sálvora: los motivos

Miles de cangrejos patudos, conocidos en la ría como patexos, diseminados esta semana por las playas de las Cíes en una imagen impactante.

Las playas y zonas rocosas de Islas Cíes, Isla de Ons, Isla de Sálvora y, de forma ocasional, Isla de Cortegada han registrado en los últimos días la llegada masiva de miles de cangrejos patudos (Polybius henslowii), arrastrados por la marea hasta la orilla.

El Parque Nacional das Illas Atlánticas ha difundido imágenes del fenómeno, que ha sorprendido a vecinos y visitantes, y lo atribuye a una combinación de factores naturales y climáticos.

Factores climáticos y características de la especie

Entre las causas, los expertos destacan el aumento de las temperaturas y la prevalencia de vientos del norte en primavera y verano. A esto se suma la propia naturaleza de estos cangrejos, que son nadadores pero muy ligeros y frágiles, lo que facilita que acaben siendo arrastrados hacia la costa.

Los cangrejos, muertos en la orilla.

Conocido como cangrejo patudo, esta especie recibe distintos nombres populares en Galicia, como patexo, pateiro, patelo o patulate, según la zona.

Desde el parque subrayan que su valor ecológico es “incalculable”, ya que desempeñan un papel esencial en la cadena trófica. Sirven de alimento a peces como sargos o lubinas, así como a aves marinas, especialmente en época reproductiva.

De abono agrícola a cebo de pesca

La relación con el ser humano también ha cambiado con el tiempo. Antiguamente, estos cangrejos se recogían en grandes cantidades para utilizarlos como abono natural en el campo. En la actualidad, su principal uso es como cebo en la pesca, tanto deportiva como profesional.