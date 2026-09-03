La reestructuración de Volkswagen pone en riesgo el futuro de la histórica Seat
ADIÓS A SEAT
El grupo alemán plantea prescindir progresivamente de Seat para concentrar su estrategia en Cupra, mientras la filial española asegura que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de la histórica marca
El Grupo Volkswagen sopesa retirar de forma progresiva la marca Seat a más tardar a finales de 2029 para concentrar todos sus recursos en Cupra.
La propuesta, recogida en un documento confidencial de reestructuración de 147 páginas titulado “Informe sobre la decisión conceptual del Consejo de Supervisión del 3 y 4 de septiembre de 2026” y adelantado por la revista económica alemana WirtschaftsWoche, dejaría a la histórica enseña española -con sus 76 años de trayectoria- fuera de la planificación estratégica del consorcio para 2030.
Ante el alcance de la información, Seat SA respondió asegurando que se trata de un debate en el marco de una reorganización global y que, “a día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión definitiva”.
El plan diseñado por la dirección que encabeza Oliver Blume responde a la necesidad imperiosa de reducir costes, eliminar duplicidades y ganar competitividad frente al empuje de los fabricantes chinos y el impacto de los aranceles internacionales.
Según la documentación que debatirá el Consejo de Supervisión de Volkswagen, la desaparición gradual de Seat permitiría simplificar la oferta comercial del grupo, que prevé reducir a la mitad su catálogo global de modelos -de 150 a 75- y recortar un 75% las opciones de equipamiento. El paquete de ajustes incluye medidas drásticas a escala planetaria, como el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania y el recorte de hasta 100.000 empleos.
Frente a la paulatina retirada de Seat, el consorcio sitúa a Cupra como el verdadero motor de crecimiento y eje de negocio para la filial española. Nacida en 1996 como la gama deportiva de Seat y constituida como marca independiente en 2018 bajo el mandato de Luca de Meo, Cupra se ha consolidado como la principal fuente de ingresos del grupo en España. Con un objetivo de ventas fijado entre 500.000 y 600.000 vehículos anuales, sus elevados márgenes comerciales superan con creces la rentabilidad de los modelos tradicionales de Seat.
En el último ejercicio, Cupra entregó 328.800 unidades -un 32,5% más-, superando por primera vez en volumen a Seat, que cayó un 17% hasta los 257.400 vehículos.
Por su parte, las fuentes oficiales de Seat SA han reaccionado con cautela, subrayando que el sector atraviesa una profunda transformación exigida por la electrificación.
Plan de transformación
La filial española argumenta que el grupo trabaja en un plan de transformación general para ganar agilidad y sinergias tecnológicas, pero remarca que las deliberaciones forman parte de un proceso abierto y que informarán en cuanto se tome un acuerdo formal.
Entretanto, la propuesta alemana ha encontrado una fuerte oposición interna. Los sindicatos, la representación laboral de IG Metall y el estado de Baja Sajonia -actual propietario del 20% de Volkswagen- rechazan frontalmente un ajuste de estas proporciones.
El futuro de Martorell está en el coche eléctrico
El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó ayer el plan de ajuste propuesto por el Consejo de Administración para transformar la compañía y mejorar su eficiencia y competitividad.
El denominado Plan de Futuro 2030 de Volkswagen, grupo al que pertenecen marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y Seat/Cupra, contempla la eliminación de otros 50.000 puestos de trabajo en los próximos años. Además, cuatro plantas de la compañía en Alemania -Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm-, están en riesgo.
Sin embargo, según el propio grupo, el futuro operativo de la sociedad Seat SA y de la fábrica de Martorell no parece correr peligro. El plan de reestructuración del Grupo Volkswagen contempla mantener la actividad productiva y trasladar de forma progresiva a la marca Cupra las estructuras comerciales y de ensamblaje que resulten rentables.
En la actualidad, Seat SA da empleo a unas 13.000 personas, de las cuales cerca de 10.000 desempeñan su labor en Martorell. Las previsiones del consorcio no contemplan destrucción de empleo en España, siempre que se asegure la carga de trabajo comprometida tras el cese de fabricación de los turismos Seat. Martorell, que el año pasado ensambló 470.347 vehículos, ha reforzado su posición estratégica con la asignación de modelos totalmente eléctricos como el Cupra Raval y el Volkswagen ID.
Tras registrar en 2024 las mejores cifras de su historia con un beneficio operativo de 633 millones de euros e ingresos de 14.530 millones, el ejercicio 2025 se vio gravemente impactado por los aranceles aplicados a los vehículos eléctricos importados desde China, recortando el beneficio operativo a solo un millón de euros.
Sin embargo, el primer semestre de 2026 ha confirmado la solidez operativa de la firma, con un beneficio de explotación de 122 millones de euros -casi el triple que en el mismo periodo del año anterior- y unos ingresos de 7.695 millones
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