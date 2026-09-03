La reestructuración de Volkswagen pone en riesgo el futuro de la histórica Seat

El Grupo Volkswagen sopesa retirar de forma progresiva la marca Seat a más tardar a finales de 2029 para concentrar todos sus recursos en Cupra.

La propuesta, recogida en un documento confidencial de reestructuración de 147 páginas titulado “Informe sobre la decisión conceptual del Consejo de Supervisión del 3 y 4 de septiembre de 2026” y adelantado por la revista económica alemana WirtschaftsWoche, dejaría a la histórica enseña española -con sus 76 años de trayectoria- fuera de la planificación estratégica del consorcio para 2030.

Ante el alcance de la información, Seat SA respondió asegurando que se trata de un debate en el marco de una reorganización global y que, “a día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión definitiva”.

El plan diseñado por la dirección que encabeza Oliver Blume responde a la necesidad imperiosa de reducir costes, eliminar duplicidades y ganar competitividad frente al empuje de los fabricantes chinos y el impacto de los aranceles internacionales.

Según la documentación que debatirá el Consejo de Supervisión de Volkswagen, la desaparición gradual de Seat permitiría simplificar la oferta comercial del grupo, que prevé reducir a la mitad su catálogo global de modelos -de 150 a 75- y recortar un 75% las opciones de equipamiento. El paquete de ajustes incluye medidas drásticas a escala planetaria, como el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania y el recorte de hasta 100.000 empleos.

Un borrador de reestructuración propone retirar paulatinamente la enseña española para priorizar Cupra

Frente a la paulatina retirada de Seat, el consorcio sitúa a Cupra como el verdadero motor de crecimiento y eje de negocio para la filial española. Nacida en 1996 como la gama deportiva de Seat y constituida como marca independiente en 2018 bajo el mandato de Luca de Meo, Cupra se ha consolidado como la principal fuente de ingresos del grupo en España. Con un objetivo de ventas fijado entre 500.000 y 600.000 vehículos anuales, sus elevados márgenes comerciales superan con creces la rentabilidad de los modelos tradicionales de Seat.

En el último ejercicio, Cupra entregó 328.800 unidades -un 32,5% más-, superando por primera vez en volumen a Seat, que cayó un 17% hasta los 257.400 vehículos.

Por su parte, las fuentes oficiales de Seat SA han reaccionado con cautela, subrayando que el sector atraviesa una profunda transformación exigida por la electrificación.

Plan de transformación

La filial española argumenta que el grupo trabaja en un plan de transformación general para ganar agilidad y sinergias tecnológicas, pero remarca que las deliberaciones forman parte de un proceso abierto y que informarán en cuanto se tome un acuerdo formal.

Entretanto, la propuesta alemana ha encontrado una fuerte oposición interna. Los sindicatos, la representación laboral de IG Metall y el estado de Baja Sajonia -actual propietario del 20% de Volkswagen- rechazan frontalmente un ajuste de estas proporciones.