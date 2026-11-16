Repsol presentó demandas judiciales por separado contra Endesa, Iberdrola y Naturgy por el impacto sufrido en sus complejos industriales por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, y reclamó también responsabilidades, de forma solidaria, al operador del sistema, Red Eléctrica (REE). Según confirmaron fuentes de la compañía, la energética presentó en octubre una demanda por cada uno de los complejos industriales y estas demandas se dirigieron contra las distribuidoras correspondientes (Naturgy-Fenosa en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, Endesa en Tarragona y Puertollano) y solidariamente contra Red Eléctrica en todas ellas.

Relacionado Bruselas autoriza la compra de Commerzbank por UniCredit

En concreto, Repsol reclama en las demandas unos 120 millones de euros por los daños sufridos debido al “blackout” eléctrico, tal y como adelantó El Confidencial y confirman fuentes del sector. Se incluye, además, el incidente sufrido en días anteriores -el 22 de abril- en el complejo de Cartagena de la energética.

Ya el pasado mes de abril, en una conferencia con analistas, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, se mostró confiado en la Justicia para recuperar la indemnización que la compañía reclamaba como impacto en su actividad por el “cero eléctrico”.

Relacionado Canadá acelera su transformación energética para ganar competitividad industrial

Asi, el directivo señaló que Repsol ya había procedido a remitir las nofificaciones formales o burofax tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras eléctricas correspondientes encargadas del suministro -Iberdrola, Endesa y Naturgy- a sus complejos que se vieron afectadas en su operación, como paso previo a un posible litigio. “Y si este intento previo de resolución de disputas no es satisfactorio, Repsol presentará formalmente las demandas correspondientes a todas estas empresas”, ya advirtió entonces Imaz. En concreto, Iberdrola suministra electricidad a las refinerías de Bilbao y Cartagena de Repsol, mientras que Endesa es responsable de las de Tarragona y Puertollano, y Naturgy de la gallega de A Coruña. Imaz comparó el procedimiento con el de incidentes anteriores sufridos por la compañía, como el de 2016, que afectó a la refinería de Bilbao y que, en el caso de Petronor, el Tribunal Supremo confirmó en 2022 una indemnización de 18 millones por un apagón de 12 minutos.