Superávit de 3.449 millones de la Seguridad Social hasta mayo, tras ingresar un 7,6% más

MADRID/ Entre enero y mayo el sistema recaudó 78.164 millones de euros por cotizaciones, un 7,5% más en tasa interanual y un 53,3% más en comparación con 2019, el último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde 2023, registraron hasta mayo un incremento interanual del 25,6%, hasta situarse en 2.456 millones de euros.

La subida de ingresos por cotizaciones hasta abril se vio impulsada por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 7,7%, hasta alcanzar los 73.760 millones de euros, mientras que las de los desempleados aumentaron un 4,8%, con 4.404 millones de euros.

Según el régimen

Por regímenes, los ingresos por cotizaciones de ocupados ascendieron a 59.882 millones de euros en el Régimen General y a 5.705 millones de euros en los regímenes especiales (Autónomos, Mar y Minería del Carbón).

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó hasta abril los 94.511 millones de euros, con un incremento del 8,1% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos aumentaron un 6,9%, hasta los 92.074 millones de euros.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta el mes de abril --último dato disponible--, que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) muestran, en términos de Contabilidad Nacional, un superávit de 4.378 millones de euros.

Más de 79.000 millones de euros para pensiones contributivas

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 87.145 millones de euros, un 7,3 más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa el 94,2 del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 79.102 millones de euros, con un aumento de un 6,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, el gasto en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género se incrementó un 6%, hasta los 68.685 millones de euros, debido al aumento del número de pensiones (+1,5%), a la subida de la pensión media (+4,6%) y a la revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad, el gasto se incrementó hasta mayo un 20,8%, hasta los 2.253 millones de euros.

El gasto por IT sube un 9,6%

Por su lado, el gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) creció un 9,6% respecto a los cinco primeros meses de 2025, hasta alcanzar los 7.849 millones de euros.

A las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, se destinaron hasta mayo 8.043 millones de euros, un 13,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4% establecida para el ejercicio 2026 para las no contributivas.

De estos 6.417 millones, 4.957 millones se destinaron a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+13,2%), y 3.086 millones a subsidios y otras prestaciones, lo que supone un 13,2% más. De ellos, 2.913 millones de euros correspondieron al Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 16% más respecto del año anterior.