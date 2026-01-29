Trabajo acuerda subir el salario mínimo a 1.221 euros con CCOO y UGT, un 3,1% más en 2026

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin la participación de CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa de diálogo social.

“No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel”, explicó Pérez Rey. A pesar de que el Gobierno había ofrecido un incentivo fiscal a las empresas que suban los sueldos por encima del SMI, las organizaciones empresariales rechazaron la medida y el aumento del salario mínimo.

El SMI, actualmente en 1.184 euros brutos al mes, aumentará así 37 euros al mes, lo que supone 518 euros más al año. Según Trabajo, el incremento beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, y se mantendrá exento de IRPF, de manera que la mejora retributiva debería llegar íntegra a las nóminas.

Reforma para que no se absorban los complementos salariales

El acuerdo con CCOO y UGT incluye también el compromiso de reformar el decreto de salarios mínimos para que las empresas no puedan absorber los complementos salariales ante la subida del SMI, una práctica que los sindicatos denuncian y que el Tribunal Supremo ha avalado en algunos casos.

“No es posible que la subida del salario mínimo se pierda por el camino y no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras”, recalcó Pérez Rey. El Ministerio de Trabajo aprobará esta reforma mediante un real decreto, que no requiere pasar por el Parlamento, aunque la patronal ya ha avisado que podría llevarlo a los tribunales si se aprueba.

El Gobierno acumula subidas del 66% desde 2018

Con este aumento del 3,1%, el Gobierno acumula subidas del SMI de casi el 66% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. La mejora está diseñada para compensar la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo.

Los sindicatos habían reclamado un aumento del 7,5%, mientras que las patronales pedían una subida del 1,5%, similar a la de los funcionarios. Finalmente, el acuerdo logrado con CCOO y UGT se situó por encima de la meta comprometida por el Gobierno, que busca que el SMI alcance el 60% del salario medio.